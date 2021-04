Ein Tourismuskonzept für das Amt Recknitz-Trebeltal

Ribnitz-Damgarten

Nach Ostern ist in den meisten Gemeinden in der Region noch politische Ruhe angesagt. In dieser Woche finden nur wenige Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt. Hier die Sitzungsübersicht.

Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften wie die Erfassung der Kontaktdaten sowie die Maskenpflicht während der Sitzung.

Stadt und Amt Barth

Am Dienstag tagt die Gemeindevertretung der Gemeinde Karnin. Beginn ist um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

Stadt Marlow/Amt Recknitz-Trebeltal

Am Dienstag, 6. April, tagt um 18.30 Uhr der Amtsausschuss des Amtes Recknitz-Trebeltal. Im Sitzungssaal des Tribseeser Rathauses geht es dann unter anderem um das Schwimmbad in Kirch Baggendorf. So soll ein Schwimmbad-Förderverein gegründet werden. Außerdem beraten die Ausschussmitglieder die Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes für den Amtsbereich.

Sowohl in der Stadt als auch im Amt Ribnitz-Damgarten finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt. Gleiches gilt für die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Von Robert Niemeyer