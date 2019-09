Ein klapperdürres Jahr für den Storch in Vorpommern

Weißstorch - Ein klapperdürres Jahr für den Storch in Vorpommern Die Population der Weißstörche nimmt in MV seit Jahren ab. Storchenexperten aus den Landkreisen zeigen sich besorgt. Sie sehen verschiedene Gründe im Rückgang – Landwirtschaft wie auch Zugrouten bergen Gefahren. Hoffnung wird in die Westzieher gesetzt.

Dieser Nachwuchs aus dem Greifswalder Tierpark hat sich inzwischen auf den Weg in Richtung Süden gemacht. Die Storchendame war dabei nur die Ammenmutter: Die Eier wurden ihr ins Nest gesetzt, nachdem die Mutter in der freien Wildbahn in eine Stromleitung gekommen und gestorben war. Quelle: HGW