Barth

Einbruch bei Edeka an der „Blauen Wiese“ in Barth. Am Sonntag früh gegen 3.15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über das Geschehen. Beamte des Polizeireviers Barth eilten zum Tatort und stellten fest, dass unbekannte Täter gewaltsam in den Supermarkt eingedrungen waren und eine zur Zeit unbekannte Menge an Tabakwaren entwendet haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beläuft sich der bei dem Einbruch entstandene Gesamtschaden auf etwa 7000 Euro.

Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 038231/6720, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ