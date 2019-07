Ribnitz-Damgarten

Bislang unbekannte Täter sind nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Donnerstag in den Ribnitzer Bahnhof eingebrochen. Eine Anwohnerin hatte Glas splittern gehört und gegen 2.25 Uhr die Polizei informiert. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, waren die Einbrecher bereits verschwunden.

Diese hatten offenbar ein Fenster zerstört und waren so in ein Büro des Verkaufsraumes des Bahnhofsgebäudes gelangt. Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar und wird noch ermittelt. Auch der entstandene Sachschaden ist noch unklar.

Noch in der Nacht traf die Polizei zwei Passanten an, die angaben, drei dunkel gekleidete, männliche Personen in der Bahnhofstraße gesehen zu haben, die in verschiedene Richtungen davon liefen.

Dies ist bereits der zweite Einbruchsversuch innerhalb weniger Tage. In der Nacht zum Sonntag hatte offenbar ein ebenfalls bislang unbekannter Täter versucht, in einen Einkaufsmarkt im Ribnitzer Bodden-Center einzubrechen. Eine Verbindung zwischen diesem Fall und dem Einbruch im Bahnhof sei nach Angaben der Polizei jedoch unwahrscheinlich.

In beiden Fällen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer etwas zu den Sachverhalten mitteilen kann, kann dies im Ribnitz-Damgartener Polizeirevier unter Telefon 03821-8750, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de tun.

Robert Niemeyer