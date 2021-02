Einbruch in Ribnitzer Rossmann

Ribnitz-Damgarten

In den Rossmann-Markt in Ribnitz-Damgarten ist offenbar eingebrochen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien der oder die bislang unbekannten Täter durch ein Schaufenster des Drogeriemarktes im Bodden-Center in Ribnitz ein das Geschäft eingestiegen. Die Einbrecher stahlen dabei Parfüm.

Der Sachschaden, inklusive des beschädigten Schaufensters, beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 300 Euro. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 6 Uhr an.

Täter bislang unbekannt

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise von Zeugen. Wer am Rossmann-Markt in Ribnitz in der angegebenen Zeit etwas beobachtet hat oder andere Hinweise zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten, sich im Ribnitzer Polizeirevier unter 03821/8750, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von Robert Niemeyer