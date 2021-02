Einschulung 1950 in Barth: Wer besuchte damals die Klasse 1a?

Barth

Rund 70 Jahre ist es her, dass Wolfgang Froese in Barth eingeschult worden ist. Mittlerweile lebt er seit über 65 Jahren im Ruhrgebiet. Aber seiner Heimat fühlt er sich noch immer tief verbunden. Und so hat ihn auch nie die Frage losgelassen, was aus seinen einstigen Klassenkameraden geworden ist. Dem möchte der heute 76-Jährige nun auf den Grund gehen und versucht, mit Hilfe der OSTSEE-ZEITUNG damalige Mitschülerinnen und Mitschüler ausfindig zu machen.

Klassenfoto begleitet ihn seit der Flucht

Er habe dieses Klassenfoto aus dem Jahr 1952, damals hat er die zweite Klasse besucht, unzählige Male in den vergangenen Jahrzehnten in der Hand gehabt, erzählt der Senior. Bis auf Erinnerungen ist es das Einzige, was ihm aus seiner Kindheit in Barth geblieben ist. „Im Januar 1955 sind wir geflohen“, berichtet er. „Wir“, das sind seine Eltern, seine jüngere Schwester und er selbst. „Mehr als ein kleines Köfferchen und ich selbst einen Rucksack mit einem Schlafanzug und einer Zahnbürste darin hatten wir nicht mit“, erinnert er sich. Zehn Jahre ist er alt, als sich die Familie von Barth auf den Weg nach Ost-Berlin macht. Kontakt hat er heute lediglich zu einem seiner einstigen Mitschüler. „Er lebt noch in der Region“, erzählt er.

„Ich bin neugierig auf die Lebenswege der anderen“, erklärt er seinen Aufruf. Denn damals sei das politische Geschehen allgegenwärtig gewesen. Es seien Parolen – wie „Hände falten, Kopf senken und an Stalin denken“ – gewesen, die er damals schon im Kindergarten gehört und nie vergessen habe. Und so beschäftige ihn immer wieder die Frage, „wie es den Mitschülerinnen und Mitschülern bisher und gewiss auch in den langen schwierigen Jahren vor und nach der Wiedervereinigung ergangen ist.“

Wolfgang Froese spricht von glücklichen Kindertagen in Barth. „Weil ich ein gutes Elternhaus hatte“, begründet er. Seine Mutter ist Grundschullehrerin an der Grundschule Barth-Vogelsang gewesen – an der gleichen Schule, die auch Wolfgang Froese von 1950 bis Ende 1954 besucht hat. „An sie können sich meine ehemaligen Mitschüler wahrscheinlich eher erinnern als an mich. Auch wenn sie nicht unsere Klassenlehrerin gewesen ist“, meint der 76-Jährige.

Maler Hans Weyl einst Lehrer der Klasse

Er selbst kann auch nicht jedem Kind auf dem Klassenfoto einen Namen zuordnen. „Wenn überhaupt, weiß ich nur noch den Vornamen“, gesteht Wolfgang Froese. Nur den Namen seines Lehrers hat er noch auf dem Schirm. „Das war Hans Weyl – auf dem Foto der Mann rechts –, ein in der Region ziemlich bekannter Maler, der 1994 in Barth verstorben ist“, erzählt er.

Es sind mehr die Geschichten, die sich in seinem Gedächtnis verewigt haben. Wie jene von den Wolfskindern. „So wurden die Kinder genannt, die aus Ostpreußen waren, im Heim in Barth lebten. Auch wir hatten zwei in der Klasse. Sie wurden auch Froschkinder genannt, weil sie alle einheitlich einen grünen Trainingsanzug trugen“, erzählt er. Markant ebenfalls damals: „Nur einige Schüler trugen das blaue Pionierhalstuch. Andere Eltern verweigerten den Beitritt ihrer Kinder zu den Jungpionieren“, erinnert sich Froese, der selbst kein Jungpionier gewesen ist.

Darum floh die Familie

Die Flucht seiner Familie sei aber weniger dem politischen Geschehen geschuldet gewesen. Oder vielleicht doch? „Meinem Vater wurde damals unterstellt, mehrere Waggons mit Apfelsinen zurückgehalten zu haben. Er sollte dafür belangt werden, dass es Ende 1954 keine Apfelsinen in Berlin zu kaufen gab“, erzählt Froese.

„Er sollte dafür ins Gefängnis nach Bautzen gebracht werden“, fügt er hinzu. Die Familie hat sich daraufhin auf den Weg nach Berlin gemacht, um zunächst nach West-Berlin zu fliehen. Von dort aus ist die Familie in die BRD gelangt. „Rosarote Jahre hatten wir dort anfangs nicht. Sechs Jahre lang sind wir in verschiedenen Flüchtlingslagern untergebracht gewesen. 15-mal habe ich in der Zeit die Schule gewechselt. Als Flüchtlinge haben wir viel Diskriminierung erfahren und lebten anfangs in sehr ärmlichen Verhältnissen“, erzählt er. Nichtsdestotrotz: Seinen Eltern macht er keinen Vorwurf. Ganz im Gegenteil. „Ich habe später Politikwissenschaften studiert. Nicht zuletzt dadurch wusste ich, wo zu dem Zeitpunkt die schönere Seite Deutschlands ist“, sagt er.

Obwohl: „Ich war auch vor der politischen Wende bis zu zweimal jährlich in der DDR, auch in Barth, wo ich damals noch Verwandtschaft hatte. Nach 1989 hatte ich als Kommunalentscheider oft dienstlich in den neuen Bundesländern zu tun“, erzählt der heutige Pensionär. Ein Umzug aus dem Ruhrgebiet in die alte Heimat sei aber dennoch nicht infrage gekommen.

„Als Kommunalbeamter wollte man mich nicht gehen lassen. Später war ich hier dann familiär zu sehr verwurzelt“, sagt der heutige Essener. Aber seine Heimatstadt Barth hat er nie aus den Augen gelassen, verfolgt deren Entwicklung und die der Region aus der Ferne.

Wiedersehen nach 70 Jahren für den 4. September 2021 geplant

Zwei Besuche hat er für die Zukunft schon fest geplant – einen anlässlich eines Klassentreffens. Einen Termin hat er dafür schon, den 4. September 2021. „Ich bin gespannt auf die Resonanz dieses Aufrufs. Wenn sich drei, vier ehemalige Mitschüler melden würden, wäre das schon toll“, sagt er. Wer sich oder andere auf dem Klassenfoto wiedererkennt, möge sich bei ihm melden. Und der zweite fest eingeplante Besuch in der alten Heimat? „Das wird zur Wiederbelebung der Darß-Bahn sein, die für 2027 geplant ist“, sagt er.

Kontakt Wolfgang Froese: telefonisch unter 0201 / 21 54 76 oder per E-Mail an Wolfgang.Froese@gmx.de

