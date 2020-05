Stralsund

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) kehrt ein Stück zur Normalität zurück und lockert die strengen Corona-Regeln.

Schrittweiser wird vorderer Einstig geöffnet

Bereits seit dem 13. Mai wird schrittweise der vordere Einstieg der Busse geöffnet und der Fahrscheinverkauf beim Fahrer wieder ermöglicht, teilte VVR-Sprecher Michael Lang mit. In den dafür geeigneten Bussen sollen zudem in Kürze im Bereich der Fahrerkanzel geeignete Schutzvorrichtungen eingebaut werden. Das Fahrpersonal wird während des Verkaufs oder der Sichtkontrollen von Fahrscheinen eine Mundschutz tragen. Fahrgäste werden gebeten, abgezähltes Geld bereitzuhalten, um den Verkaufsvorgang so kurz wie möglich zu halten.

Mundschutz bleibt Pflicht

Auch sollte trotz Tragen eines Mundschutzes soweit wie möglich zum Schutz aller der geltende Mindestabstand eingehalten werden. Die erste Sitzreihe hinter der Fahrerkanzel bleibt weiterhin gesperrt.

Die am 02.04.2020 in Kraft getretene Änderung der Tarifbestimmungen bezüglich der Sammelzeitkarte für Schüler (Anerkennung nur noch Montag-Freitag bis 16.30 Uhr) wird zum 13. Mai wieder aufgehoben. Die Sammelzeitkarte gilt gemäß der aufgedruckten Strecke für ein Schuljahr. Sie gilt jedoch nicht während der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern.

Fahrten zum Königsstuhl

Die Linie 19 (Parkplatz Hagen – Königsstuhl) und 23 ( Sassnitz – Königsstuhl) nehmen vom 18. Mai an wieder den regulären Betrieb laut Fahrplan auf.

