Einzelhändler in Ribnitz-Damgarten: Öffnung mit einigen Fragen

Ribnitz-Damgarten

Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und endlich wieder mehr Leben in den Innenstädten. Am Montag durften nach fast dreimonatigem Corona-Lockdown in Vorpommern-Rügen die Einzelhändler wieder ihre Geschäfte öffnen, dank niedriger Sieben-Tages-Inzidenz von unter 50 ohne Terminpflicht. Entsprechend groß war die Freude bei den Geschäftsleuten wie Kunden gleichermaßen. Die eine oder andere offene Frage gilt es jedoch dennoch zu beantworten.

„Alle sind gut gelaunt, sogar ein bisschen euphorisch“, sagte am Montag Anita Backmeyer, Verkäuferin in der „Boutique Bella Blue“ in der Langen Straße in Ribnitz. Im Vorfeld hätte es jedoch einige Unsicherheiten gegeben. Kunden hätten angerufen und gefragt, ob sei auch ohne Schnelltest und ohne Termin vorbeikommen könnten. Können sie. „Ich bin mit Leib und Seele Verkäuferin. Mir hat wirklich was gefehlt, vor allem der Kundenkontakt“, so Backmeyer.

Kontaktliste und Körbchen

Einigermaßen überrascht schaute Sarah Weck, Inhaberin des Deko-Geschäfts „Weck’s“, Falko Kriegsheim an. Der Mitarbeiter der Ribnitz-Damgartener Ordnungsamtes war am Montag in der Langen Straße in Ribnitz unterwegs. Nicht, um die Unternehmer wegen Nichteinhaltung von Corona-Regeln zu bestrafen, sondern sie über eben diese aufzuklären. Denn bis zuletzt blieb offenbar einiges unklar.

"Wir haben gut zu tun", sagte am Montag Sarah Weck, Inhaberin des Dekoladens Weck's, Quelle: Robert Niemeyer

Zum Beispiel überbrachte Kriegsheim die Nachricht, dass die Geschäfte tatsächlich Kontaktlisten erstellen sollen. „Nützt ja nichts“, sagte Sarah Weck, nachdem sie diese Information erhalten hatte. Bis zuletzt habe Weck noch nicht einmal hundertprozentig daran geglaubt, wirklich öffnen zu dürfen. Erst am Sonntag, als unter anderem auch vom Landkreis Vorpommern-Rügen eine entsprechende Verordnung erlassen worden war, war wirklich klar, dass es am Montag wieder losgeht. „Wir sind froh, die Kunden sind froh“, sagt Sarah Weck. Der ganz große Ansturm blieb zwar aus. „Aber wir hatten gut zu tun. Trotzdem lief alles ruhig ab“, so Weck.

Gleichzeitig hätte sich die Ribnitz-Damgartener Unternehmerin ein paar mehr Informationen gewünscht, etwa dass die wichtigsten Regeln an die Händler verschickt werden. So hatte sie sich selbst darüber informiert, wie viele Kunden sie gleichzeitig in ihren Laden lassen darf. Sieben Körbchen stehen am Eingang nun bereit. „Sind alle weg, müssen die Kunden warten. Man möchte sich ja richtig verhalten“, so Sarah Weck.

Warten auf die Luca-App

Das möchte auch Antje Bauschke, Inhaberin des Bastel-Ladens „Bauschke kreativ“. Die Unternehmerin hat sogar einen QR-Code ausgedruckt, der an der Kasse bereitliegt. Damit können sich Nutzer der sogenannten Luca-App in dem Geschäft registrieren. „Die App ist aber wohl noch nicht freigeschaltet“, sagt Antje Bauschke. Heißt: Sie funktioniert nicht. Das Land hat zwar die Lizenzen für die Nutzung bereits angeschafft. Noch kann die App in Vorpommern-Rügen aber nicht genutzt werden. Zuletzt hieß es, die Luca-App soll spätestens Anfang April in Mecklenburg-Vorpommern eingeführt werden. In der Hansestadt Rostock und in Schwerin soll die App jedoch bereits funktionieren.

Antje Bauschke, Inhaberin des Bastelladens Bauschke kreativ, hat sich bereits einen QR-Code für die Luca-App ausgedruckt. Die App funktioniert in Vorpommern-Rügen aber noch nicht. Quelle: Robert Niemeyer

Zunächst überwiegt jedoch erst einmal die Freude über den kleinen Schritt zurück zur Normalität. „Die Kunden sind glücklich und zufrieden“, sagt Antje Bauschke. Auch sie bestätigte den Eindruck, dass das Kundenaufkommen nicht so groß war wie erwartet. „Aber drei Monate die Ware unter dem Türgitter zu verkaufen, war dann auch genug“, so Bauschke. Die Einhaltung der Regeln funktioniere gut. Die Kunden würden sich an die Vorgaben halten. „Es muss jetzt so bleiben“, wünscht sich die Unternehmerin, „Und wenn sich alle zusammenreißen, dann bleibt es auch so.“

Von Robert Niemeyer