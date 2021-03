Zingst

Der Einzelhandel wird zu Grabe getragen, für Hotels und Restaurants wird eine Pleitewelle befürchtet – Ines Schuhmann schüttelt den Kopf. Die Inhaberin des „Modehafens“ in Zingst sieht dagegen eher optimistisch und hoffnungsvoll in die Zukunft, trotz Corona.

Vor einer Woche durfte die Einzelhändlerin ihr Geschäft in Zingst wieder öffnen, die niedrigen Inzidenzzahl für den Landkreis Vorpommern-Rügen machte es möglich. Wie ist die Woche gelaufen. Zwar sagt die 54-Jährige, eine „gute Woche“ gehabt zu haben. Doch herrschte in der Woche nur zögerlicher Kundenverkehr. Aber nur am Freitag und Samstag „spielte sich das Hauptgeschäft ab“.

Neuinfektionen bereiten Sorge

Mit Sorge schaut die Geschäftsfrau nun auf die kontinuierlich steigende Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen – das ist die Inzidenzzahl. Bei einem Wert unterhalb von 50 dürfe sie ihr Geschäft öffnen, mit Einschränkungen, aber ohne Nachweis eines negativen Corona-Tests.

Ines Schuhmann hofft, dass zu Ostern die Sonntagsöffnung wieder greift und „dann geht es hoffentlich bis Oktober so weiter“, sagt sie. Die Luca-App finde bei ihr Anwendung, auch wenn der „Modehafen“ noch nicht an das Gesundheitsamt gekoppelt sei. Die Ausdrucke würden dann ebenso wie die handschriftlichen Einträge weitergeleitet.

Probleme durch Pandemie

Von einer Krise will Ines Schuhmann allerdings nicht sprechen. Die Pandemie habe zwar einige Probleme bereitet. Aber trotz Lockdowns im vergangenen Jahr sei das für sie eines der besten gewesen, sagt die Modehändlerin. Auch Touristiker auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hatten auf Nachfragen von steigenden Übernachtungszahlen gesprochen – umso mehr, wenn ein Campingplatz mit zur Abrechnungseinheit der Kurabgabe zählte (die OZ berichtete).

Ohne Touristen ist die Einkaufsstraße menschenleer. Quelle: Timo Richter

Überstanden hat Ines Schuhmann den jüngsten Lockdown in erster Linie mit ihren Auswahlpaketen. Stammkunden in ganz Deutschland erhalten in regelmäßigen Abständen eine Zusammenstellung verschiedener Kleidungsstücke. In den seltensten Fällen, so Ines Schuhmann, werde das Paket zurückgeschickt. Vereinzelt kämen ein, zwei Kleidungsstücke zurück, der Großteil werde von den Kunden gekauft.

Aktion rettet Bilanz

Das hat wenigstens die Bilanz ein wenig gerettet. Möglich ist das aber nur bei ziemlich genauer Kenntnis der Vorlieben von Kunden. Die hat Ines Schuhmann. Das Packen und Versenden dieser Pakete mache auch Spaß – hin und wieder verschwinde auch eine kleine Flasche Sekt zwischen den Kleidungsstücken. Die jüngsten Aussagen eines Ahrenshooper Hoteliers würde sie unterschreiben.

Das Ganze ist aber nicht vergleichbar mit dem persönlichen Kundenkontakt. Das ist es, was Ines Schuhmann am meisten vermisst – die Gespräche, auch mal der Smalltalk, wie es der Familie geht. „Das täte gut, dieser persönliche Austausch.“

Bestes Jahr während der Krise

Modehändlerin Mareen Bittner fühlte sich im Zusammenhang mit der Corona-Krise von der Regierung im Stich gelassen. Quelle: Timo Richter

Ihr Engagement zahlt sich aus. Das zugegebenermaßen schwierige Corona-Jahr 2020 mit dem ersten Lockdown hat sich Ines Schuhmann zufolge am Ende als eines der besten erwiesen. Von Aufgabe in diesem Jahr spricht die Einzelhändlerin gar nicht. „Wir kämpfen weiter“, lautet die Devise. Die Geschäftsinhaberin hofft, trotz der monatelangen Schließzeit an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen zu können.

Sie sieht sich mit der Hoffnung nicht allein. In Gesprächen mit anderen Einzelhändlerin in dem Seeheilbad habe sie „ein Lächeln auf deren Gesicht“ gesehen. „Wir scharren mit den Hufen“, sagt Ines Schuhmann. Kleine Häuser, glaubt sie, kämen besser durch die Krise als Handelsketten mit vielen Mitarbeitern. Sie habe ihrem Lieferanten gesagt: Schick die Ware! So war während des Lockdowns mit der täglichen Umgestaltung des Ladens wenigstens etwas zu tun. Wenn nun aber die Öffnung komme, jeder seine Ware ordere – dann komme es zu Verzögerungen. Ines Schuhmann ist vorbereitet.

Gewerbeverein zu Grabe getragen

Vor Jahren hat Ines Schuhmann den örtlichen Gewerbeverein zu Grabe getragen. Gerne würde sie einen solchen Verein wiederbelebt wissen. Zuletzt jedoch war das Interesse an dem Zusammenschluss weniger als gering, wie die damalige stellvertretende Vorsitzende sagt. Das Vereinsleben verlief im Sande, Vorstands- und Mitgliederversammlungen wurden kaum noch besucht. Irgendwann kam ein amtliches Schreiben, in dessen Folge sie die Auflösung des Vereins unterschrieb.

Gleichwohl wünscht sich Ines Schuhmann so eine Vereinigung. Es müssten aber mehr Mitglieder aktiv sein, als früher im Vorfeld des Lichtertanzes der Elemente. Einen Gewerbeverein sieht sie in erster Linie als Möglichkeit des Gedankenaustausches, der Ideenfindung. Für diesen „Input“ müsse man aber auch bereit sein, noch nach acht abends da zu sein.

Ausdrücklich lobt sie die neue Kooperation mit der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst. Gewerbetreibende würden bei der Planung von Veranstaltungen besser als zuvor eingebunden.

Von Timo Richter