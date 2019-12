Eisbär-Azubis im Pflegeheim

Ribnitz-Damgarten

Tolle Aktion der Eisbär Eis Produktions GmbH. Am Dienstag besuchten die Auszubildenden des Plummendorfer Unternehmens das Awo-Pflegeheim „Haus am Bodden“ in Ribnitz-Damgarten. Den Vormittag dieses Tages verbrachten die Azubis Zeit mit den Senioren, bastelten beispielsweise Weihnachtskarten für die Angehörigen der Bewohner und unternahmen einen kleinen Spaziergang. „Es war eine Bereicherung für beide Seiten. Wir hoffen, wir konnten den Bewohnern damit eine kleine Freude machen“, sagte Judy Allritz, Ausbildungsleitung bei Eisbär Eis.

Nach anfänglicher Zurückhaltung habe es rege Gespräche gegeben und auch kleine Freundschaften seien entstanden. Ein Eis für alle durfte dabei natürlich nicht fehlen. „Unsere Azubis haben in den höchsten Tönen geschwärmt und waren begeistert von so viel Herzlichkeit, die ihnen im Pflegeheim entgegengebracht wurde“, so Judy Allritz.

Der Besuch des Pflegeheims war Teil der Azubi-Projekttage, die Eisbär Eis erstmalig durchführte. Drei Tage lang verließen die Auszubildenden ihren angestammten Platz und besuchten unter anderem ein anderes Unternehmen, in diesem Jahr die Störtebeker Braumanufaktur in Stralsund, und engagierten sich im sozialen Bereich im Pflegeheim. Am dritten Tag backten die Azubis gemeinsam Plätzchen und Kuchen. „Wir möchten die Azubi-Projekttage auf jeden Fall beibehalten und auch jährlich einen Tag davon nutzen, um uns sozial zu engagieren“, so Judy Allritz.

Von Robert Niemeyer