Ahrenshagen-Daskow

Die Eissorte „Schwarzer Bär“ kennt heute kaum noch jemand. Dabei fing mit dem noch zu DDR-Zeiten Anfang des Jahres 1990 beliebten Eis eigentlich das an, was das Unternehmen Eisbär Eis Produktions GmbH vor den Toren der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten zu einer der großen Firmen in der deutschen Eisbranche gemacht hat. Rund drei Millionen Eisprodukte stellt das Unternehmen heute her – pro Tag, wie Seniorchef Horst-Dieter Schröder erklärt.

1974 hatte er das Eiscafé seines Vaters in Damgarten übernommen. Die Saison für das im Café selbst produzierte Konditoreis war jedoch auf die Sommermonate begrenzt. „Schon damals hatte ich daher den Wunsch, abgepacktes Eis zu produzieren“, erklärt der heute 71-Jährige. Als die Wende kam, setzte der umtriebige Eis-Experte seine Pläne in die Tat um.

Eisproduzenten werden Partner

Durch eine Städte-Partnerschaft mit der niedersächsischen Stadt Buxtehude, initiiert von Unternehmern in Damgarten, lernte er die Chefs der in Apensen ansässigen Firma Eisbär Eis kennen. Schnell kamen Schröder und die westdeutschen Kollegen, die Brüder Helmut und Wilhelm Klehn, überein, etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen. „Wir haben nachts die Eisprodukte aus Apensen geholt und am Tage in Damgarten und Umgebung verkauft“, erinnert sich Schröder. Ein Verkaufsschlager war der „Schwarze Bär“ für 1,75 Mark der DDR.

Anfang der 1990er-Jahre baute Schröder im Gewerbegebiet Plummendorf bei Ribnitz-Damgarten dann seine eigene Eisfabrik auf. Im Januar 1993 begann die Produktion mit 20 Beschäftigten, heute sind es rund 300. „Und wir suchen händeringend weitere Mitarbeiter für alle Bereiche“, betont der Seniorchef. Vor vier Jahren hat er die Geschäftsführung in die Hände seiner Tochter Manuela Fürtig abgegeben, schaut aber noch regelmäßig im Betrieb vorbei.

Ribnitz-Damgarten: Eisbär Eis GmbH Seniorchef Horst-Dieter Schröder (71) Quelle: Dietmar Lilienthal

In der Küche wird das Eis gemixt

„Das Herz der Produktion ist die Mixküche“, erklärt Produktionsleiter Andreas Berg, der seit 26 Jahren im Betrieb arbeitet. In der „Küche“ mit ihren stählernen Tanks werden die Mischungen für die Eissorten aus Grundzutaten wie Sahne, frisches Milchkonzentrat, Zucker und Pflanzenfett hergestellt. Hinzu kommen je nach Rezept Bindemittel und „natürliche, aromatisierende Extrakte“, bei denen der Fantasie kaum Grenzen gesetzt sind – von Tiramisu über Mango bis Schwarzwälder Kirsch.

Bei der Auswahl der Zutaten legt Eisbär Eis nach eigenen Angaben „großen Wert auf den Einsatz und die Verwendung nachhaltiger Rohstoffe und die Einhaltung sozialer Mindeststandards bei seinen Lieferanten und Produzenten“. Die Firma habe sich vor Jahren zur Auswahl nachhaltig angebauter Rohstoffe, zum Beispiel Kakao, entschieden. Lieferkette und Herstellung seien „nach international anerkannten Standards zertifiziert“.

„Wir haben rund 100 verschiedene Eissorten im Angebot“, sagt Schröder. Oft gibt es neue Kreationen. Andere Sorten wiederum verschwinden vom Markt, so wie der „Schwarze Bär“ bereits Mitte der 1990er-Jahre. Das Eis – nicht zu verwechseln mit dem „Braunen Bär“ – war zwar im Osten Deutschlands so beliebt, dass in einigen Läden dafür extra Kühltruhen aufgestellt wurden. Bei den Kunden in den alten Bundesländern konnte sich die Sorte jedoch nicht durchsetzen. Für die Gaumen der westdeutschen Kundschaft war der Damgartener Bär nicht süß und fett genug. „Die Geschmäcker ändern sich ständig“, sagt der Seniorchef. Einige Klassiker aber gingen immer, und das seien Vanille, Erdbeere und Schokolade.

Im Freezer wird das Eis schnittfest

Von der Mixküche werden die Mischungen zu den sieben Anlagen geleitet, die in den Hallen mechanisch rattern, zischen und klacken. Je nach Anlage werden die Mischungen zu Eis am Stil, Eisbecher, Eispralinen oder Sandwich- und Kekseis weiterverarbeitet. Dafür kommen sie zunächst in Kältemaschinen, sogenannte Freezer, in denen die Eiscreme mit Luft aufgeschlagen, vorgefroren und schnittfest gemacht wird, bevor sie ihre Form erhält, abgefüllt, mit Eisstielen und Glasur versehen wird.

Etwa eine halbe Stunde dauert es, bis in den Anlagen aus der Mischung ein abgepacktes, ladenfertiges Eis geworden ist. Bis zu 130 000 Eisprodukte pro Stunde passieren die Anlagen, die seit Beginn der Corona-Krise auf Hochtouren laufen. Weil viele Eisdielen geschlossen haben, kaufen die Leute viel Eis in Supermärkten. „Wir haben unsere Produktionsmenge in Deutschland fast verdoppelt“, erklärt Schröder.

Kunden weltweit

Die Partnerunternehmen Eisbär Eis GmbH im niedersächsischen Apensen und Eisbär Eis Produktions GmbH bei Ribnitz-Damgarten haben zusammen rund 200 Eisbär-Produkte im Angebot. „Wir beliefern fast alle deutschen Discounter und Supermärkte“, erklärt Schröder. Verkauft werden die Eisprodukte in Europa sowie nach Australien, Neuseeland, Südkorea und in die USA. Daher kann sich Seniorchef Schröder auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa, wo er aus gesundheitlichen Gründen den Winter verbringt, im Supermarkt an der Ecke das Eis kaufen, das daheim in seinem eigenen Betrieb produziert wurde.

Von Axel Meyer-Stöckel