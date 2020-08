Rostock

Ein kaltes Eis ist bei dieser Hitze ein Muss. Die Deutschen schleckten im Jahr 2019 etwa 8,3 Liter Eis pro Person, wie Dr. Torben Erbrath vom Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie mitteilt. Das entspricht etwa 119 Kugeln. Und diese Zahl beläuft sich nur auf das industrielle Eis. Werden die Eisverkäufe von Eisdielen mitgezählt, kommt noch mehr dazu.

Die OSTSEE-ZEITUNG sucht auch in diesem Jahr wieder die beste Eisdiele in Mecklenburg-Vorpommern. In der ersten Runde können die Leser Vorschläge einreichen. Die ersten Eisdielen wurden bereits empfohlen. Unter anderem sind bisher die folgenden vier dabei und das sind ihre beliebtesten Eissorten.

Anzeige

Eiswerkstatt Rostock und Coco Milcheisbar in Bad Doberan

So ist zum Beispiel die „Eiswerkstatt“ in Rostock unter den Teilnehmern dabei. Dort gibt es originales DDR-Softeis mit den alten Maschinen und nach alter Rezeptur. Dort ist die Rede von „Nostalgie zum Lecken“, wie ein Mitarbeiter sagt. Beliebt sind dort ganz klassisch die Eissorten Schoko-Vanille, aber auch fruchtige Sorten, kommen bei dem Wetter gut an.

Weitere OZ+ Artikel

Auch die „Coco Milcheisbar“ in Bad Doberan wurde für den Eisdielentest vorgeschlagen. Die Chefin Anke Mietzenfeld erklärt auch hier, dass der Klassiker Schoko-Vanille noch immer sehr beliebt ist. Aber seit einigen Jahren wird auch Sanddorneis gerne gegessen. Und bei den Jugendlichen fällt ihr auf, dass besonders das Butterkekseis gefragt ist. Bei diesen hohen Temperaturen darf es aber auch gerne mal ein Zitroneneis sein.

Werners Eisdiele in Wismar und Island 15/6 in Wohlenberg

Weiterhin ist auch Werners Eisdiele in Wismar wieder nominiert. Inhaber Detlef Greinke verkauft neben dem klassischen DDR-Softeis auch etwas ungewöhnlichere Eissorten wie Rhabarber-Vanille, Schoko vegan oder Salzbutter-Karamel und Whisky. Diese sind dort momentan der Renner. Zudem gibt es dort auch Quark- und Joghurtsorten im Wechsel, die ebenfalls bei dem Wetter sehr gefragt sind und für eine Abkühlung sorgen sollen.

Lesen Sie auch: Besuch bei Eisbär Eis Ribnitz-Damgarten: Hier werden drei Millionen Eis am Tag hergestellt

In der Eisdiele „ Island 15/6“ in Wohlenberg gibt es insgesamt fast 50 Eissorten saisonal über das Jahr verteilt. Täglich stehen vier Sorten zur Auswahl. Chefin Bernhilde Karsten darf sich ebenfalls über die Teilnahme am OZ-Eisdielentest freuen. Welchen Favoriten ihre Kunden haben, kann sie allerdings nicht klar sagen. „Joghurt in Kombination mit einer Fruchteissorte wird sehr gern gegessen“, meint sie. Auch Erdbeere, Sauerkirsche oder Blutorange laufen an sehr warmen Tagen gut. Zu kühleren Jahreszeiten ist seit einigen Jahren auch das Marzipaneis sehr beliebt. Das Eis wird bei Karsten selbst hergestellt. Sie arbeitet mit reinen Fruchtpürees.

Jetzt mitmachen und gewinnen

Wo essen Sie am liebsten ihr Eis? Geben Sie ihre Stimme ab und nutzen die Chance auf einen Eisgutschein im Wert von 50 Euro.

OZ-Eisdielentest 2020 für MV Sommer an der Ostsee und leckeres Eis gehören einfach zusammen: Deswegen starten wir den traditionellen OZ-Eisdielentest. Die Mission: Die beste Eisdiele in Mecklenburg-Vorpommern 2020 zu finden. Egal ob großes Eiscafé in der Rostocker Innenstadt oder kleine Eisdiele auf dem Land, egal ob klassisches Schokoladen-Eis oder neueste Kreation mit Gurkengeschmack - alle haben die gleichen Chancen. Es zählt allein die Stimme der Leser - Ihre Stimme. In dieser ersten Runde suchen wir Ihre Vorschläge für die beste Eisdiele in Mecklenburg-Vorpommern. Danach lassen wir Ihre Favoriten in einer Abstimmung gegeneinander antreten. Ihren Vorschlag können Sie online einreichen. 50 Euro Eis-Gutschein wird verlost: Gewinnen kann aber nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Lesern, die einen Vorschlag einreichen oder später bei der Abstimmung teilnehmen, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele der Wahl. Viel Spaß beim Mitmachen!

Von OZ