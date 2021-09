Weil von der ehemaligen Eisengießerei, einer Industriebrache, an der Chausseestraße in Barth eine große Gefahr ausging, musste der Geh- und Radweg an der viel befahrenen Landesstraße gesperrt werden. Damit fehlte Schulkindern ein erhebliches Stück sicheren Weges zur Grundschule. Nun steht fest, wann die Arbeiten beendet sind.