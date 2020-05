Tempel

Wer die Geschichte ihrer Ehe hört, wünscht Gisela und Horst Zühlsdorff sicher ein großes Fest, doch die Feier blieb bescheiden: Am Mittwoch jährte sich der Hochzeitstag des Paares aus Tempel bei Ribnitz-Damgarten zum 65. Mal – ihre Eiserne Hochzeit.

Anders als vor fünf Jahren konnte das Paar nicht ihre Kinder, vier Enkel, fünf Urenkel und alle Bekannten einladen. Die Runde wäre zu groß geworden. So gab es coronabedingt im Garten nur Kaffee und Kuchen für wenige Gratulanten.

Hochzeitskleid sollte vor Erkältung schützen

Schon ihre Hochzeit im Jahr 1955 in der Dorfkirche von Lüdershagen wurde groß gefeiert, mit mehr als 40 Gästen. Gisela Zühlsdorff trug ein weißes Hochzeitskleid mit Hemdkragen: „Ich bin einfach oft erkältet“, erklärt sie ganz pragmatisch den modernen Entwurf.

An den Hochzeitstag erinnern sich beide genau: „Vor dem Altar ging es zum Friseur“, so die Braut von damals. „Anders als heute, war das kein Problem. Jetzt müssen wir wegen dem Virus ja gut aufpassen.“

Gisela und Horst Zühlsdorff heirateten 1955. Das moderne Hochzeitskleid mit Hemdkragen trug die Braut, weil sie Angst vor einer Erkältung hatte. Quelle: privat

Anfangs eine Vernunftehe

Der Bräutigam weiß noch, was ihm durch den Kopf ging, als er Gisela vor dem Altar sah: „Dat ward wat!“ (Platt für: „Das wird was!“) Der gelernte Bäcker erläutert: Damals heirateten viele Paare, weil sie ein Kind erwarteten. Bei uns war das anders. Auf Platt sagten die Leute: „Dat is ’n fien Hochtied“. Also eine sogenannte feine Hochzeit, die ohne Not geschlossen wurde.

Obwohl Horst Zühlsdorff einräumt, dass es ihm damals nicht um eine Liebesheirat ging. „Ich habe nach einer Vernunftehe gesucht.“ Er war mit seinen Eltern aus Hinterpommern geflohen, in bäuerlichen Verhältnissen aufgewachsen. „Ein anderes Leben konnte ich mir gar nicht vorstellen. Deshalb habe ich gezielt nach einer Bäuerin gesucht“, gibt er zu.

„Such dir eine Frau, die arbeiten kann!“

„Die Mutti hatte ihm gesagt: Such dir eine Frau, die arbeiten kann!“, ergänzt Gisela. Ihre Eltern hatten einen Bauernhof in Bartelshagen I. Sie lernten sich beim Radfahren kennen: „Wir mussten für Besorgungen mit dem Rad nach Damgarten fahren. Auf dem Weg kamen wir ins Gespräch.“ Sie sahen sich von da an immer mal wieder beim Tanz und irgendwann waren sie ein Paar.

„Das kann eine Ehe schon erschüttern“

Dass seine Wahl richtig war, habe er schnell gemerkt, so der 89-Jährige: „Es gibt nicht viele, die so perfekt sind, wie meine Frau.“ Er beginnt aufzuzählen: „Sie kann kochen, backen, schlachten, melken …“ Doch es muss wohl mehr sein, das ihre Ehe zusammenhielt, denn das Paar musste auch Rückschläge durchstehen.

Sie wurden Neubauern in Hesseburg. Dann kamen die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) auf und sie zogen weiter nach Tempel, weil es sie dort noch nicht gab. Aber schließlich holte das Thema sie ein: „Wir wurden von selbstständigen Bauern zu Landarbeitern“, erinnert sich Horst Zühlsdorff. Seine Frau nickt: „Das kann eine Ehe schon erschüttern.“

Gelernt, sich durchzusetzen

Sie musste ihren Platz darin finden, sagt Gisela Zühlsdorff heute: „Wir haben viel diskutiert und als junge Frau konnte ich mich noch nicht so gut durchsetzen.“ Dazu äußere Zwänge und drei Kinder – jedes Jahr eines, wie die Orgelpfeifen. Aber irgendwann habe sie gelernt, für sich einzutreten. Während sie das erzählt, stampft sie tatsächlich mit dem Fuß auf.

„Das war schon ein ausgefülltes Leben“

„Sie hat im Garten angebaut, was sie wollte und das Geld verwaltet, wie sie es richtig fand“, bestätigt Horst Zühlsdorff stolz. Er selbst bildete sich weiter zum Besamungstechniker und Schweinemeister, wurde Jäger und ging zur freiwilligen Feuerwehr.

Die 86-Jährige streicht ihrem Mann über den Arm: „Er trinkt nicht, er raucht nicht. Und gesungen hat er. So gut! Er war ja in der Kulturgruppe. Oh, was haben wir getanzt“, kommt sie ins schwärmen. „Ja, ja, das war schon ein ausgefülltes Leben.“

„Wir vertragen uns noch“

Zum Abschied sagt Horst Zühlsdorff: „Wir vertragen uns noch. Das können sie ruhig reinschreiben.“ Und seine Frau ergänzt: „Mittlerweile hilft er mir sogar im Haushalt und er merkt, wie anstrengend das ist, was ich mein Leben lang allein gemacht habe.“

Hat die Bereitschaft der beiden, sich ständig weiterzuentwickeln und immer wieder aufeinander zuzugehen, die Ehe frisch gehalten? Darüber zerbrechen sie sich nach 65 Jahren nicht mehr den Kopf. Stattdessen sagt Gisela Zühlsdorff: Wir haben immer viel Gemüse gegessen, um gesund zu bleiben. Machen Sie es auch so!“

Von Juliane Schultz