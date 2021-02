Ribnitz-Damgarten

Schwer verletzt hat sich am Samstag Morgen eine Radfahrerin. Laut Polizei ist die ältere Frau gegen 7.30 Uhr vermutlich aufgrund von Straßenglätte direkt am Friedhof in der Straße am Mühlenberg in Ribnitz-Damgarten gestürzt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Rostock gebracht wurde. Laut Polizei war an dem Vorfall kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt.

Von Timo Richter