Eixen: Darum liebt Katrin Millahn ihren Heimatort

Eixen

Von altem Werkzeug und Möbelstücken über Bücher, Geschirr bis hin zu selbstgemachten Marmeladen bietet Katrin Millahn in ihrer Scheune in der Bad Sülzer Straße feil – am Pfingstmontag erstmals in diesem Jahr.

Woher die Leidenschaft für Flohmärkte kommt

Die 52-Jährige ist ein Neuling unter den Flohmarkt-Händlern. „Mein Mann und ich sind absolute Dänemark- und Schweden-Fans, machen dort oft Urlaub. Dort gibt es ganz viele solcher kleinen Hofflohmärkte. Und als wir hierher gezogen sind, bot es sich an, selbst auch einen kleinen Flohmarkt zu eröffnen“, erzählt die aufgeschlossene Frau, die mit ihrer Familie zuvor in Velgast gewohnt hat. Außerdem sei es eine Möglichkeit, die von ihr hergestellten Produkte aus dem vielen Obst, das übers Jahr auf dem Grundstück reift, anzubieten.

In das Haus in Eixen an der Landessstraße 23 zwischen Kavelsdorf und Eixen hätten sie und ihr Mann sich vor vier Jahren schockverliebt, wie sie erzählt. „Es ist toll hier zu leben, hier ist nichts los“, schwärmt sie. Wenn man Ruhe sucht, sei genau das ganz viel wert.

Öffnungszeiten Flohmarkt: sonntags, 10 bis 17 Uhr

Von Anja Krüger