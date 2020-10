Eixen

Die Gemeinde Eixen soll ein wenig lebenswerter werden. Die Gemeindevertretung hat am Donnerstagabend einen Grundsatzbeschluss gefasst, mit dem die Verwaltung des Amtes Recknitz-Trebeltal beauftragt wird, für verschiedene Ideen und Projekte Fördermöglichkeiten zu suchen. Gleichzeitig ist dieser Beschluss der Auftakt zu einem Prozess, aus den bisherigen Ideen konkrete Maßnahmen zu entwickeln.

Der Kulturausschuss der Gemeindevertretung hatte sich im Vorfeld Gedanken gemacht, an welchen Stellen in der Gemeinde Aufwertungen möglich seien. Eine Stelle ist dabei der Spielplatz in Eixen gegenüber dem Pfarrhaus. „Wir möchten uns von dem bloßen Spielplatz verabschieden“, sagt Eixens Bürgermeister André Bonitz.

Eixens Bürgermeister André Bonitz. Quelle: Privat

Anstatt hier ausschließlich auf Eltern mit ihren Kindern abzuzielen, soll an dieser Stelle ein sogenannter Familienpark entstehen, in dem es Angebote für alle Generationen geben soll, zumal in unmittelbarer Nähe auch die neue Seniorenwohnanlage entsteht.

Neben Spielgeräten für Kinder könnten laut Bonitz auch Fitnessgeräte aufgestellt werden. Auch ruhigere Ecken zum Verweilen seien denkbar. „Wir beginnen jetzt, Ideen zusammenzutragen und schauen, was wir als Gemeinde machen können“, so der Eixener Bürgermeister.

Bücherzellen mit WLAN-Hotspot

Auch andernorts sollen kleinere Maßnahmen umgesetzt werden. Unter anderem sollen drei Bücherzellen an den Gemeindehäusern in Kavelsdorf, Spiekersdorf und Eixen aufgestellt werden. Das sind ausrangierte Telefonzellen, die als Bücherleihstation genutzt werden. Betreut werden sollen diese Bücherzellen durch die Gemeindebibliothek. An allen drei Standorten soll zudem ein WLAN-Hotspot eingerichtet werden, der kostenlos genutzt werden kann.

Auch den Eixener See haben die Gemeindevertreter im Blick. Das Areal ist bei Urlaubern und Einheimischen sehr beliebt, in diesem Jahr unter anderem vor allem bei Wohnmobil-Urlaubern. Eine Idee sei laut André Bonitz, die Attraktivität der Wohnmobilstellplätze zu erhöhen bzw. weitere, schöner gelegene auszuweisen.

Auch die Immobilien der Gemeinde sollen schöner werden. Die Gemeinde möchte eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, die ermittelt, wie groß der Sanierungsbedarf der gemeindeeigenen Wohngebäude ist und welche Möglichkeiten es gibt, den Wohnraum aufzuwerten.

Tempo 60 im Stormsdorfer Weg

Im Stormsdorfer Weg soll zudem die Verkehrssicherheit erhöht werden. Zuletzt hätten immer wieder Anlieger der Gemeindestraße bei Bonitz die Situation beklagt. Auf der engen Straße, an der links und rechts einige Gehöfte liegen, ist Tempo 100 erlaubt. „Da speilen Kinder. Die Straße wird auch von Radfahrern genutzt. Einige Bereich sind außerdem schlecht einzusehen“, so Bonitz. Deshalb besteht der Wunsch der Gemeinde, hier die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h zu reduzieren. „Wir werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, das umzusetzen“, so Bonitz.

Eine gute Nachricht hatte der Bürgermeister außerdem für die Gemeindefeuerwehr. Ein zweiter Satz Einsatzkleidung konnte beschafft werden. Über den Landtagsabgeordneten Dietmar Eifler seien dafür 12 000 Euro Fördermittel organisiert worden. Die Kleidung kann also gekauft werden.

Von Robert Niemeyer