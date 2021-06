Damgarten

Die Versorgung der Provinz Pommern mit Strom nimmt nach 1900 Fahrt auf. Im März 1910 nimmt sich der Provinziallandtag des Themas Stromversorgung an und forciert die Gründung von Überlandzentralen. Während sich in einzelnen Regionen Pommerns bereits genossenschaftlich organisierte Zentralen gebildet hatten, soll nun eine Vereinheitlichung unter finanzieller Beteiligung der Provinz erfolgen.

Hierfür wird die Provinz in fünf Zonen unterteilt für deren Erschließung und Versorgung jeweils eine Zentrale zuständig ist. Es sind dies Stolp, Belgrad, Massow, Stettin und Stralsund. Die Stralsunder Überlandzentrale nimmt im Herbst 1912 den Betrieb auf und ist in der Folge auch für das Gebiet an der Recknitz verantwortlich. Der Strom wird in zwei Kraftwerken, eines in Stralsund, ein zweites in Swinemünde, erzeugt.

Den Strom nach Damgarten zu bringen, erweist sich in der Folge jedoch als gar nicht so einfach. Zunächst sind da die Vorbehalte des einen oder anderen Einwohners gegenüber den aufzustellenden Hochspannungsleitungen, die ausgeräumt werden müssen. Missmutige Blicke folgen den Masten bei ihrer Wanderung durch die Landschaft. Das Damgartener Wochenblatt sieht sich deshalb im September 1913 veranlasst, umfassend zu informieren und die Vorbehalte auszuräumen. Ein Personenkontakt mit den überirdischen Leitungen sei im Normalfall nicht möglich. In unmittelbarer Nähe stehende Bäume werden regelmäßig von der Provinzialverwaltung entästet. Der „gefürchtete Leitungsbruch“ sei ein „außergewöhnlicher Zufall“, der bei sorgfältiger technischer Kontrolle keine reale Gefahr darstelle.

Leitungsführung gestaltet sich kompliziert

Der Redakteur schließt mit der Aussicht, dass sich derartige Ängste „von einer klügeren Nachwelt als Kuriositäten erzählt werden“. Elektrizität ist die Zukunft. Zwei Wochen später wendet sich nochmals Bürgermeister Dr. Anklam an seine Einwohner, um letzte Zweifel hinsichtlich einer heraufziehenden „Lebensgefahr“ durch Stromleitungen zu beseitigen.

Vorbehalte in den Köpfen sind das Eine. Komplizierter gestaltet sich die Leitungsführung über das Damgartener Stadtgebiet. Die Stralsunder Überlandzentrale legt den Stadtvertretern einen Leitungsplan vor. Dieser stellt dar, wie die Stromleitungen zukünftig verlaufen sollen. Eine Chance auf Realisierung hat der Plan zunächst nicht, er muss einstimmig abgelehnt werden. Verschließen sich die Stadtvertreter willentlich dieser Technologie? Nein. Hintergrund der Ablehnung sind vertragliche Verpflichtungen mit der Aerogen Gas AG. Seit Sommer 1908 wird das hiesige Gaswerk betrieben. Von wirtschaftlicher Rentabilität ist es in den Folgejahren immer ein stückweit entfernt. Skeptiker gibt es von Anfang an. Bei vielen Einwohnern gerät das Gas im Vergleich zum Strom schnell ins Hintertreffen. Dennoch ist mit dem Gasanbieter vereinbart worden, dass „keinerlei Kraftleitungen über oder unter städtischen Straßen zuzulassen“ sind. Dieser „Monopolanschlussvertrag“ lässt alle Versuche, einen Kompromiss zu finden, scheitern. Die Aerogen Gas AG ist sich der heraufziehenden Konkurrenz durch den Strom sehr bewusst. Benachteiligt durch den Gasvertrag sieht sich das Gut Pütnitz. Die gewünschten Stromanschlüsse würden den Pütnitzern verwehrt bleiben.

Stromversorger geht auf Konfrontationskurs

Der Stromversorger gibt jedoch nicht klein bei, sondern geht auf Konfrontationskurs: er strebt Enteignungsverfahren an, um die Leitungen doch verlegen zu können. Ein ähnliches Prozedere erleben zeitgleich die Tribseer, wo auch eine Aerogenvertrag den Ausbau des Stromnetzes blockiert. Ende September 1913 reist ein Vertreter der Königlichen Regierung aus Stralsund nach Damgarten, um sich selbst ein Bild zu machen. Es gelingt letztlich nach zahlreichen Gesprächen, die Stromleitung aus Plummendorf kommend weiterzubauen. Das Stadtgebiet bleibt weiter außen vor. Die Direktion der Überlandzentrale erklärt verbindlich, dass man die „Alleinberechtigung des städtischen Gaswerkes ohne ausdrückliche Einwilligung der städtischen Behörden in keiner Hinsicht stören werde“. Gas bleibt für die nächsten fünf Jahre neben Kohle und Torf der Hauptenergieträger in Damgarten. Dies soll sich erst nach dem Ersten Weltkrieg ändern.

Denn bereits nach zehn Jahren des Betriebs ist das Damgartener Gaswerk schon wieder Geschichte. Der Ausbau des elektrischen Ortsnetzes wird nun vehement vorangetrieben. Bereits im September 1919 kann das Einweihungsfest der „Elektrischen-Anlagen-Damgarten“ in der örtlichen Presse angekündigt werden. Im Dezember gilt das Ortsnetz als „größtentheils fertiggestellt“.

