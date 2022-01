Fischland-Darß-Zingst

Zu einem großen Sprung hatten die Akteure im Tourismus in der Region mit der elektronischen Gästekarte angesetzt. Urlauber sollten den öffentlichen Personennahverkehr auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der südlichen Boddenküste kostenfrei nutzen können. Finanziert werden sollte das Angebot, das zum Beispiel in den drei Kaiserbädern auf Usedom seit Jahren reibungslos funktionieret, durch eine Anhebung der Kurabgabe. Befeuert wurde das Vorhaben in erster Linie vom früheren Ahrenshooper Kurdirektor Roland Völcker.

Doch Bedenkenträger bremsten das ehrgeizige Vorhaben. Und dann waren da noch die Initiativen auf Kreis- und Landesebene – so fand sich im Kreistag eine Mehrheit für den Vorschlag zu prüfen, ob der öffentliche Personennahverkehr in Vorpommern-Rügen grundsätzlich kostenfrei angeboten werden könne, ähnlich dem Ansinnen des Landes, erst einmal in touristischen Regionen die Nutzung von Bus und Bahn kostenfrei zu stellen –, die das Vorhaben hier erst einmal zu Stillstand brachten. Nun will die neue Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst, Julia Bülow, wieder Gas geben – ungeachtet der anderen Initiativen.

Zusatzleistungen im Gespräch

„Das Thema Gästekarte muss wieder Fahrt aufnehmen“, sagt Julia Bülow. Erst soll nur die kostenfreie Nutzung des Busses gelingen, dann sollen weitere Leistungen wie etwa Rabatte bei Besuchen von Museen oder der Nutzung von Fahrgastschiffen auf den Boddengewässern eingepreist werden. Und: Julia Bülow will vorpreschen und nicht auf die landesweite Einführung einer solchen Gästekarte warten. Das könnte schon im Laufe dieses Jahres geschehen, wenn es nach der Geschäftsführerin des regionalen Tourismusverbandes geht. „Das ist ein wichtiges Thema, von dem unterm Strich alle profitieren“, ist Julia Bülow überzeugt.

Das könnte nicht nur zu einem Markenzeichen für diese Tourismusregion werden, sondern auch das Wir-Gefühl der ganzen Region stärken. „Eine Riesen-Chance“ nennt das Julia Bülow. Wenn in verschiedenen Orten noch unterschiedliche Gedanken mit dieser Gästekarte verbunden werden, so sei sie aber zweifellos ein großer Fortschritt auf dem Weg hin zu einer „grenzenlosen Region“, wie es die Chefin des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst nennt.

Noch muss Überzeugungsarbeit geleistet werden

Sie werde verschiedentlich noch einige Überzeugungsarbeit in Sachen elektronischer Gästekarte zu leisten haben, weiß Julia Bülow. Sie stehe hinter dem Projekt und wolle es voranbringen, um die Straßen zu entlasten. Grundsätzlich, so die Beobachtung der Geschäftsführerin, stünden die Kommunen der Gästekarte aufgeschlossen gegenüber. Es müsse gemeinsam ein Konstrukt entwickelt werden, in dem sich alle wiederfinden, so umreißt sie die anstehenden Aufgaben. „Ich werde vermitteln, dass die Gästekarte wirklich ein Gewinn ist.“ Gäste wünschten sich so ein Angebot und seien auch bereit, für diesen Mehrwert eine etwas erhöhte Kurabgabe zu bezahlen.

Die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst, Julia Bülow, gibt für die elektronische Gästekarte Gas. Quelle: Voigt & Kranz

Beispiel: Auf Usedom erhöhte sich mit dem Start der kostenlosen Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs die Kurabgabe um gut 70 Cent. Für diese Region sind die Kosten inzwischen durchgerechnet. Die kostenfreie Mitfahrt in den Bussen sowie der technische Systembetrieb könnten demnach mit einem Aufschlag auf die Kurabgabe in Höhe von annähernd 50 Cent finanziert werden. Auch Einwohner sollen profitieren, indem sie selbst eine Jahreskarte erwerben können oder sie diese über die Wohnsitzgemeinde erhalten.

Absage wegen Bedenken

Zuletzt hatte die Gästekarte für Wirbel in Reihen des Tourismusverbandes gesorgt: Roland Völcker wollte nach dem Ausscheiden Jens Oulwigers dessen Posten als Geschäftsführer übernehmen und hatte dafür auch schon den Segen des Vorstandes. Weil der damalige Ahrenshooper Kurdirektor jedoch noch reichlich Gegenwind für sein „Lieblingsprojekt“ spürte, erteilte er dem Tourismusverband eine Absage und legte in der Folge auch noch seine Funktion als Vorsitzender des Vorstandes nieder.

Von Timo Richter