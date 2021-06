Elektronische Gästekarte kommt später als geplant: Mehr Weitsicht bitte!

Fischland-Darß-Zingst

Die Pläne des früheren Vorstandsvorsitzenden des Tourismusverbandes, Roland Völcker, sind ehrgeizig und ambitioniert. Für manche in der Region fährt der Zug in Richtung elektronischer Gästekarte offensichtlich zu schnell. Fehlende Zustimmung wirkt am Ende wie ein Bremsklotz, der am Ende die Entwicklung der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und des Küstenvorlandes verlangsamt. In anderen Tourismusgebieten funktioniert es doch auch ganz gut. Urlauber lassen immer öfter ihr Auto stehen und fahren Bus und Bahn, freuen sich über Rabatte in Museen oder bei Veranstaltungen.

Hier reicht der Blick von Verantwortlichen zuweilen nicht über den eigenen Tellerrand hinaus. An der Gemeindegrenze ist dann Schluss mit der Gemeinsamkeit. Aber nur gemeinsam kann sich die Region positiv entwickeln. Urlauber und Einheimische sind von einer nicht enden wollenden Blechlawine auf der Halbinsel gleichermaßen genervt.

Nun aber ist Weitsicht gefragt, der Blick auf die Region, um Änderungen herbeizuführen. Sonst könnte die Fahrt in die Zukunft schneller zu Ende sein als gedacht, wenn nämlich die Region abgehängt wird.

Von Timo Richter