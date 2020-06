Elfjähriger Barther findet Münze aus dem 18. Jahrhundert

Barth

Gehofft hat Magnus Reinhold natürlich schon, dass er bei seiner Schatzsuche etwas findet. Dass er allerdings so schnell fündig wird, hätte der Elfjährige nicht gedacht. Auf einer Baustelle in der Langen Straße, einem ehemaligen Pferdestall, war der Barther mit seiner Sonde unterwegs, die schon nach kurzer Zeit piepte.

Die Münze aus dem 18. Jahrhundert und die Musketenkugel von Nahem. Quelle: Anika Wenning

Als Magnus genauer hinschaute, entdeckte er eine alte Münze und direkt daneben eine Bleikugel, eine sogenannte Musketenkugel. Mit seinen „Schätzen“ ging der Barther gleich zum Vineta-Museum. Für den Jungen eine Selbstverständlichkeit. „Sie gehören ja nicht mir. Es ist Vorschrift, dass man solche Funde ins Museum bringt. Und dort sind sie ja auch am besten aufgehoben.“

Der Museumsleiter schaute sich die Fundstücke genauer an und recherchierte. Die Münze wurde in Stralsund geprägt und stammt aus dem Jahr 1763, 1767 oder 1768. „Man findet sie kaum noch. Es ist schon toll, dass du sie hier in Barth entdeckt hast“, sagt Dr. Gerd Albrecht. Auf Lateinisch steht auf der Münze der Spruch „Das Gemeinwohl ist mein Wohl“.

In der Langen Straße flogen die Kugeln

Die Musketenkugel stamme vermutlich etwa aus derselben Zeit – Ende des 18. Jahrhunderts oder aus dem frühem 19. Jahrhundert. „Während der französischen Besatzungszeit war hier einiges los. In der Langen Straße sind viele Kugeln geflogen. Sogar ein kleiner Bäckerjunge kam ums Leben“, berichtet der Museumsleiter. Dass sich ein Elfjähriger so für die Geschichte seiner Stadt interessiert, freut Dr. Gerd Albrecht natürlich. Denn Magnus Reinhold war schon vorher häufig bei ihm im Museum.

„Schon seit der dritten oder vierten Klasse interessiere ich mich für Geschichte“, berichtet der Barther. „Damals haben wir eine Vineta-Ausstellung in der Schule gemacht und waren im Museum.“ Die Sage um die versunkene Stadt habe ihn gleich begeistert.

„Wenn Corona irgendwann vorbei ist, würde ich gerne mal nach Venedig. Dort soll noch eine Karte von Vineta liegen“, erzählt der Elfjährige von seinem Wunsch. Dass gerade das Thema Vineta ihn anspricht, wundert Dr. Gerd Albrecht nicht. „Schon immer waren junge Leute von Vineta begeistert. Es ist eine sehr lebendige Sage, die ist mit Schatzsuche, Abenteuer und dem Meer zu tun hat“, sagt der Museumsleiter, der dem kleinen Schatzsucher als Finderlohn ein Vineta-Buch schenkte.

Museum hat Sammel- und Bildungsauftrag

Auf der Münze steht der lateinische Spruch: „Das Gemeinwohl ist mein Wohl“. Quelle: Anika Wenning

Dass die Schätze in den Besitz des Museums übergehen, sei großartig. „Ein Museum hat zwei wichtige Aufträge – zu sammeln und zu bilden. Den Sammelauftrag haben wir schon erfüllt“, so Albrecht. Nun sollen die beiden Stücke ab dem 25. September bei der Ausstellung über Ernst Moritz Arndt, die unter dem Titel „Uns Arndt in de Franzosentid“ steht, gezeigt werden.

Der Dichter und Publizist Ernst Moritz Arndt wurde am 26. Dezember 1769 geboren und verbrachte 18 Jahre seines Lebens in Löbnitz bei Barth. Von 1787 bis 1805 wohnte er im dortigen Gutshaus. Seine erste große Liebe, die 14-jährige Charlotte Quistorp, lernte er 1794 in Barth kennen.

Und vielleicht findet Magnus Reinhold mit seiner Sonde bis dahin ja auch noch mehr Schätze. Denn weitersuchen, will er auf jeden Fall. „Bisher habe ich in dem alten Pferdestall aber nur ganz viele alte Nägel gefunden und Hufeisen.“ Vielleicht bringen die Hufeisen ihm bei der weiteren Suche ja Glück.

