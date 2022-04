Ahrenshoop/Ribnitz-Damgarten

Abschied, Trennung, Neuanfang und auch ein kleines Wunder – gleich in der ersten Folge der letzten Staffel von „Ella Schön“ wird ganz schön dick aufgetragen. Die Hauptprotagonistinnen der Herzkino-Reihe des ZDF, Annette Frier und Julia Richter, müssen erst noch sehen, wo sie bleiben. Obwohl Frau Frier als Anwältin mit Asperger-Syndrom die Dreharbeiten, die im Wesentlichen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst erfolgten, so sehr genossen hat, will sie die Rolle der Ella Schön mit Ende der fünften und letzten Staffel ablegen, um sich besser für neue Herausforderungen öffnen zu können.

Wie gelingt ihr das? Die OZ hat die Folge „Das Glück der Erde“, die am Sonntag ab 20.15 Uhr im Zweiten ausgestrahlt wird, schon gesehen. Herz und Schmerz im ZDF muss es an dem Abend mit Spannung aus Rostock aufnehmen. Denn zeitgleich läuft eine neue Folge des Polizeirufs 110 aus der Hansestadt. Außer drei Stadtansichten ist von Rostock allerdings nichts zu sehen.

Ein Ort der Region ist neu bei „Ella Schön“

Ganz anders dagegen „Ella Schön“. Die Macher punkten mit tollen Aufnahmen von der Halbinsel. Die Urlaubsregion wird in katalogreifen Bildern bis nah an die Kitschgrenze präsentiert, gerne aus der Luft. Der Hafen in Dierhagen, das Regenbogen-Camp in Born, Kameraschwenks über die ursprüngliche Boddenküste oder das Hochufer zwischen Ahrenshoop und Wustrow sind in den vergangenen Folgen längst zu alten Bekannten geworden.

Ella Schön (Annette Frier, hi.) ist hier mit Julia Richter auf dem Deich nahe der Wustrower Seebrücke unterwegs. Quelle: Timo Richter

Neu im „Geschäft“ ist Ribnitz-Damgarten. Ein hoher Wiedererkennungswert hat die Region geradezu zu einem Sehnsuchtsort gemacht. Hach, was ist das nur schön. Da haben es die Akteure natürlich schwer, gegen diese heimlichen Hauptdarsteller nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Irrungen und Wirrungen

Um das Herzkino-Format auch thematisch zu füllen, dafür wird mit dem Drehbuch tief in die Trickkiste gegriffen. Kinder und Tiere, in diesem Fall ein Pferd, gehen immer. Ein Sohnemann, der nach bestandener Abiturprüfung flügge wird und natürlich erst einmal in Berlin landet. Und selbstredend auch Irrungen und Wirrungen auf dem Feld der Liebe. Ist der Ex tatsächlich ein Ex oder immer noch eine Bettgeschichte wert? Da knistert es in mancher Beziehung jedenfalls noch ganz gehörig. Ein kleines Wunder geschieht dann auch noch, mehr sei nicht verraten.

Romantikerinnen und Romantiker, die an ein wenig Situationskomik und leichter Sonntagabendunterhaltung Gefallen finden, werden auch die letzte Staffel von „Ella Schön“ mögen – und natürlich auch diejenigen, die Schauplätze der Serie selbst schon besucht haben. Die letzten beiden Folgen sind dann an den ersten beiden Mai-Sonntagen zu sehen.

Von Timo Richter