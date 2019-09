TV-Sendung: „Ella Schön“ kommt in Ahrenshoop auf Touren

Ahrenshoop

“Wie lange hält man es auf dem Fischland ohne Strümpfe aus?“ Annette Frier sitzt am Set in Ahrenshoop gut bemäntelt und wartet zusammen mit dem Aufnahmeteam auf eine größere Wolkenlücke. Die Füße der Schauspielerin stecken im Wechsel in Turnschuhen oder in Schühchen mit hohen Absätzen. Strümpfe mag Annette Frier so gar nicht.

Ein gut 40-köpfiges Team sorgt dafür, dass die Folgen fünf und sechs der ZDF-Reihe „ Ella Schön“ bis Ende September im Kasten sind. Vom Hafen in Dierhagen ist der Aufnahmetross nach Ahrenshoop umgezogen. Ein Wolkenbruch ist gerade niedergegangen. Knapp 20 Schafe vom Gut Darß, eigens für die Aufnahmen in die Bauernreihe kutschiert, stehen bedröppelt auf der Wiese. Patschnass werden zwei wollene Attrappen, die umgefahrene Tiere darstellen sollen. Lastwagen um Lastwagen kurvt auf das Areal, wenige hundert Meter entfernt befindet sich die Basis des Teams, inklusive Catering und Maske.

Gefühl des Nach-Hause-Kommens

Als aber die Hauptdarstellerin eintrifft, haben sich Wolken weitgehend verzogen, kräftiger Wind hat den Himmel freigefegt. Annette Frier genießt einen Sonnenmoment. Ein bisschen ist es so, als würde sie für die Dreharbeiten nach Hause kommen. Die meisten Szenen mit Text sind bereits im Kasten, ganz entspannt geht es zur Sache.

Dieses Gefühl des Nach-Hause-Kommens verspürt auch der Regisseur. Holger Hasse hat früher mit der Familie Urlaub in Prerow gemacht. Auch er ist mit der Region ganz gut vertraut. „Ich war schon sehr erfreut, als das Projekt auf mich zukam“, sagt der Berliner. Kamerafrau Monika Plura gerät geradezu ins Schwärmen: Eine Super-Gegend ist das hier. Vor allem die Wolkenformationen haben es der Kamerafrau angetan – mit ein paar Filtern wird der Himmel noch dramatischer als an dem Drehtag selbst.

Wetter bestimmt das Tempo

Nach einem Wolkenbruch sind die Schafsattrappen patschnass. Quelle: Timo Richter

Da muss auf einmal alles recht fix gehen, nicht der Regisseur allein bestimmt das Tempo, an dem Tag ist es das Wetter. Ella Schön will eine Unfallstelle inspizieren. Außenrequisitorin Doro Weingarten träufelt noch etwas Filmblut auf ein zersplittertertes Gatter – und hofft, dass der nächste Schauer das nicht gleich wieder abwäscht. Und dann wird die Szene auch schon geprobt: Annette Frier kommt angeradelt, beguckt sich die Unfallstelle und sucht dann verzweifelt nach einem Netz für ihr Mobiltelefon.

Alles scheint in Ordnung, doch dann sind die Schafe vom Gut Darß nicht richtig im Bild. Drei Mann versuchen, die kleine Herde in Richtung Drehort zu treiben. Aber irgendwie entwischen die Schafe. Flugs wird ein kleiner mobiler Zaun errichtet, die Schafe so für den Dreh zusammengepfercht.

Großes Lob an Komparsen

Annette Frier betrachtet die Aktion etwas belustigt. Warten, das sei bei Dreharbeiten manchmal die Hauptbeschäftigung. Doch irgendwie ist am Set immer Bewegung, Menschen laufen herum, Funkgeräte knarzen, Szenen werden besprochen, es wird viel gelacht und immer geht der Blick hoch zum Himmel, zum Wolken-Check.

Producerin vor Ort ist Sibylle Illner. Die erzählt von einem Sommerfest, das in Dierhagen aufgenommen wurde. Da wurden Regenpausen abgewartet, um eine bestimmte Einstellung mit einer Drohne einzufangen. Bislang habe alles gut funktioniert, keine Aufnahme sei schlechtem Wetter zum Opfer gefallen. Und auch die „ganz tollen Komparsen“ haben ihren Beitrag geleistet, dass das Sommerfest richtig gut wirkt. „Alle haben mitgemacht und mitgetanzt.“

Ella-Schön-Filme erfolgreich

Die Dreharbeiten für die beiden neuen Folgen sind noch gar nicht abgeschlossen, da werden schon weitere Folgen geplant. So werden Autoren und Produzent Stefan Raiser in Kürze auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst neue Drehorte auskundschaften für Geschichten, die noch nicht komplett fertig sind, bei denen erst einmal das Grundgerüst steht.

Die Ella-Schön-Filme in der Reihe „Herzkino“ des Zweiten Deutschen Fernsehens kommen beim Publikum „sehr gut“ an, sagt Sibylle Illner, seien laut ZDF sehr erfolgreich.

Ungeklärte Frage in Umbaupause

Regisseur Holger Haase betrachtet die Szene auf einem Monitor. Quelle: Timo Richter

Dann schieben sich die Wolken auseinander. Annette Frier steigt aufs Fahrrad und radelt zur Ausgangsposition „Und bitte“, schallt es aus dem Regiezelt, Holger Haase kriecht förmlich in den abgeschirmten Monitor. Keine zwei Minuten später sind Regisseur und Kamerafrau fast zufrieden. Dreimal wird die Szene wiederholt. Dann sind alle zufrieden. Eine Umbaupause steht an.

Doch auch in dieser Pause bleibt eine Frage ungeklärt. Wie lange hält man es auf dem Fischland ohne Strümpfe aus?

Mehr lesen: "Attacke auf die Stimmbänder"

Neue ZDF-Filme mit Annette Frier als “ Ella Schön“ – die Dreharbeiten laufen

Mehr zum Autor

Von Timo Richter