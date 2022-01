Empfangs-Chef in Zingst steht auf Volleyball am Strand

Zingst

Als Pascal Mahan vor mehr als 20 Jahren aus dem afrikanischen Staat Elfenbeinküste nach Deutschland kam, war er ein Kind. Heute ist er mit Abitur und Studienabschluss in der Tasche als Empfangsleiter in einem Zingster Hotel tätig. Schon früh, sagt der 30-Jährige, wollte er in den Tourismusbereich.

Seit sieben Jahren lebt Pascal Mahan in Zingst. Eine Katze gehört zu seinem Haushalt, und jede Menge Freunde zu seinem Leben. Fußball am Strand, Volleyball am Strand – das am besten mit einem Bier steht in der Freizeit obenan. Genauso genießt er aber auch einen Sonnenuntergang mit einem Cocktail in der Hand. Seine Liebe gilt dem Hip-Hop. Zu der Musik tanzt er gerne am Strand.

Freunde in Berlin

Ganz oben auf der Agenda der Freizeitaktivitäten steht auch das Reisen. Frankreich, Afrika, aber auch Berlin sind seine bevorzugten Ziele. In der Bundeshauptstadt hat Pascal Mahan einige Jahre gelebt. Wenn er die besuchen will, „steige ich ins Auto und bin weg“ – auf dem Weg zu vielen Freunden.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Timo Richter