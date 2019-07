Ribnitz-Damgarten

Es war eine jahrelange Diskussion mit den Behörden, lange haben Stadtvertreter und Stadtverwaltung darum gekämpft, immer wieder kam es zu Verzögerungen, jetzt ist er endlich da: der Zebrastreifen in der Barther Straße in Damgarten. Direkt an der Bäckerei Kröger wird die Überquerung der Straße nun sicherer. Wenige Tage haben die Arbeiten gedauert. Am Donnerstag wurden sie abgeschlossen.

Seit 2015 hatten Politiker und Eltern in Damgarten einen Fußgängerüberweg dort gefordert, um vor allem den Schulweg für die Kinder sicherer zu machen. Mehrfach wurde der Fußgängerüberweg von der Straßenverkehrsbehörde abgelehnt. Im Januar 2018 schließlich verkündete der damalige Landrat Ralf Drescher, dass der Zebrastreifen gebaut werde. Stadt und Landkreis einigten sich in der Folge über den genauen Standort und darüber, wer die Kosten in Höhe von rund 18000 zu tragen hat. Rund 10 000 Euro übernimmt die Stadt, den Rest der Landkreis. Und zum Start des Schuljahres am 12. August

Robert Niemeyer