Endlich fertig: Rampe am Barther Pflegeheim von Senioren lang erwartet

Barth

Drei Stufen waren es, die die Bewohner des Barther Pflegeheimes „Haus Curanum“ bisher vom Museumshof und von der Innenstadt trennten. Zumindest diejenigen, die einen Rollator haben oder im Rollstuhl sitzen. Denn diese drei Stufen führten hoch zum Museumshof, der einen direkten Zugang zur Langen Straße in Barth hat.

Im Februar hatte die Wählergemeinschaft „Bürger für Barth“ in der Stadtvertretung deshalb einen Antrag für die Errichtung eines behindertengerechten Zugangs vom Seniorenheim zum Museumshof und damit auch zur Langen Straße gestellt. Der Vorschlag stieß bei den Stadtvertretern auf Zustimmung.

Elf Tage Bauzeit

Die Bauarbeiten sollten eigentlich bereits im Frühjahr beginnen, verzögerten sich allerdings, da die Mitarbeiter des Technischen Betriebes mit anderen Aufgaben betreut werden mussten. Doch nun sind die Arbeiten abgeschlossen und die Rampe ist fertig. „Wir haben Mitte August angefangen und haben zu zweit elf Tage gebraucht“, berichtet Roland Müller, Mitarbeiter des technischen Betriebes in Barth, am Donnerstag.

Um Kosten zu sparen, wurde Pflastersteine aus der Chausseestraße für die Rampe verwendet. „Hier hatten wir einen Gehweg zurückgebaut, der nicht genutzt wurde. Und das Geländer, das wir morgen noch befestigen werden, stammt von der Nobertschule“, sagt Roland Müller. Insgesamt liegen die Kosten für die Rampe laut Bauamtsleiter Manfred Kubitz bei rund 3500 Euro. Eine Herausforderung für Roland Müller und seinen Kollegen Uwe Heinrichs sei das vorgeschriebene Gefälle von sechs Prozent gewesen. Denn nur dann ist eine Rampe auch wirklich barrierefrei und kann gut mit dem Rollator und dem Rollstuhl befahren werden.

Ein Zeichen für Barrierefreiheit

„Wir konnten ein Zeichen in Richtung Barrierefreiheit setzen“, freut sich Stadtvertreter Mario Galepp (Bürger für Barth). „Und zwar ohne lange zu reden. Es wurde zügig gehandelt. Wir sind froh, dass die Arbeiten nun abgeschlossen sind.“ Dabei sei die Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Pflegeheim und dem Museumsleiter, Dr. Gerd Albrecht, sehr gut gelaufen. „Ein großes Lob auch an den technischen Betrieb. Die Mitarbeiter haben sehr gut gearbeitet“, meint Mario Galepp.

Im Pflegeheim ist man froh über den barrierefreien Zugang zum Musuemshof und zur Innenstadt. „Bisher gab es nur die Stufen, die nur wenige Bewohner hoch gehen konnten. Wir hatten schon lange die Idee, dass es schön wäre, wenn unsere Bewohner auch den Museumshof mit nutzen könnten“, erklärt die Pflegedienstleiterin Christine Delkus. Die Arbeiten hätten die Bewohner nicht gestört. „Im Gegenteil. Sie fanden es spannend, alles zu beobachten.“

Konzept für barrierefreie Stadt

Lob gab es auch von den Bewohnern. Unter anderem von Horst Kopitzki, der seit März vergangenen Jahres im Pflegeheim lebt und auch Mitglied im Heimbeirat ist. „Es ist super geworden. Im Sommer ist bei uns auf dem Hof die Sonne sehr schnell weg, da ist es toll, wenn wir den Museumshof mitnutzen können.“ Und auch der direkte Zugang zur Innenstadt sei eine große Erleichterung für die Bewohner. Irmgard Koos machte gleich eine Probefahrt und war zufrieden mit dem Ergebnis.

Doch die Rampe soll nur ein kleiner Schritt zu mehr Barrierefreiheit in Barth sein. So hatten die Stadtvertreter in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung ein Konzept für eine barrierefreie Stadt erarbeiten soll. Am Ende des Jahres soll den Stadtvertretern bereits eine Bestandsaufnahme vorliegen.

Von Anika Wenning