Dierhagen

Der Regensommer 2011 hat etlichen Bewohnern in Dierhagen nasse Füße beschert. Das kleine Schöpfwerk in Dierhagen-Dorf konnte die Wassermassen nicht mehr wegschaffen. Nasse Füße soll in dem Ostseebad niemand mehr bekommen. Das inzwischen nicht mehr funktionstüchtige Schöpfwerk am Ortsrand wird durch einen Neubau mit höherer Pumpleistung ersetzt.

Die vorbereitenden Arbeiten haben inzwischen begonnen. Neben dem Fuß- und Radweg von der L 21 zur Lindenstraße in Dierhagen-Dorf werden derzeit Stromkabel verlegt, damit die neuen Pumpen überhaupt betrieben werden können. Der Radweg ist darum voll gesperrt. Laut Ankündigung aus dem Amt Darß/Fischland soll die beliebte Verbindung Ende September dicht sein. Die Umleitungsstrecke führt über Lindenstraße und Strandstraße.

Zuleitung gut 500 Meter lang

Gut einen halben Kilometer lang ist der Graben, den die Arbeiter gebuddelt haben. Drei Stränge dicken Stromkabels werden noch gestern im zweiten Abschnitt verlegt. Auf der Hälfte der Strecke zwischen dem noch zu bauendem Trafo nahe der L 21 und dem Schöpfwerk werden die jeweils 250 Meter langen Kabelstränge miteinander verbunden – 250 Meter Kabel passen auf eine Kabeltrommel. Die letzten Meter zum neuen Standort des Schöpfwerks für die Stromleitung werden mithilfe der Horizontalbohrtechnik überwunden.

Für Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) hat der Ersatz des altersschwachen Schöpfwerks hohe Bedeutung für das Ostseebad. „Wir wollen nicht wieder absaufen“, sagt sie mit Blick auf den Regensommer vor acht Jahren. Mit dem neuen Schöpfwerk werde das Niederschlagswasser abgeführt.

Mehr Oberflächenwasser

Die Menge dieses Niederschlagswassers, das in die Gräben fließt, wird immer größer. Das, so die Bürgermeisterin, habe auch mit der anhaltenden Bautätigkeit in dem Ostseebad zu tun. So werden Flächen, auf denen Regenwasser einst versickerte, versiegelt, das Niederschlagswasser fließt ab.

Das neue Schöpfwerk wird direkt neben dem alten Häuschen platziert, dieses wird dann abgebaut. Auch der große Zulaufgraben wird im Zusammenhang mit dem Neubau teilweise verlegt. Insgesamt erfolgen die Arbeiten in enger Abstimmung mit dem Wasser- und Bodenverband Recknitz/Boddenkette. Denn längst nicht alle Gräben in Bereich Dierhagens befinden sich in Pflegezuständigkeit der Kommune.

Deutlich mehr Pumpleistung

Das defekte Schöpfwerk in Dierhagen-Dorf soll einem Ersatzneubau weichen. Quelle: Timo Richter

Bereits vor Jahren hatten sich die Gemeindevertreter für einen Neubau des Schöpfwerks ausgesprochen – für das Ostseebad immerhin eine vergleichsweise hohe Investition. Dafür erhält Dierhagen aber die Sicherheit, nach heftigen Regenfällen nicht wie in der Vergangenheit geschehen, teilweise überflutet zu werden. Die Pumpleistung steigt im Vergleich mit der des alten Schöpfwerks um rund 70 Prozent. Mit dieser Investition werde viel für die Sicherheit der Bewohner getan, sagt die Bürgermeisterin.

Im Anschluss an das Verlegen der Stromleitungen wird der Fuß- und Radweg zwischen L 21 und Lindenstraßen in weiten Teilen zu einer Baustraße ausgebaut. Denn das neue Schöpfwerk wird in einem Stück per Tieflader geliefert, hieß es am Dienstag auf der Baustelle.

Eigene Arbeitsgruppe

In Dierhagen gibt es eine eigene Arbeitsgruppe als Teil der Gemeindevertretung, deren Mitglieder den Zustand der Gräben in dem Ostseebad permanent in Augenschein nehmen.

Timo Richter