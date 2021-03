Ribnitz-Damgarten

Eine Reihe von Betrugsversuchen ist am Montag im Ribnitz-Damgartener Polizeirevier angezeigt worden. Die gemeldeten Fälle verteilten sich auf nahezu das gesamte Einsatzgebiet der Beamten der Bernsteinstadt. Drei verschiedene Betrugsmaschen wurden dabei angewandt.

In Ribnitz-Damgarten meldete sich in zwei Fällen jeweils ein Verwandter bei einer Frau. Dieser Verwandte sein einen schweren Unfall verwickelt und benötige Geld. In einem Fall ging es um 44000 Euro. Im zweiten Fall legte die angerufene Dame auf, bevor der mutmaßliche Betrüger eine Geldforderung aufstellen konnte. Es blieb in beiden Fällen beim Versuch. Die 71 und 83 Jahre alten Frauen zeigten die Fälle bei der Polizei an.

Schlüpfrige Fotos

Zwei Herren sollten offenbar mit kompromittierenden Fotos erpresst werden. Ein 50 Jahre alter Marlower und ein 71-jähriger Ribnitz-Damgartener hatten eine entsprechende E-Mail erhalten. Es würden schlüpfrige Bilder von ihnen existieren, die veröffentlicht würden, wenn sie die geforderte Summe nicht zahlen. Dabei ging es um 90 Euro und 800 Dollar in Bitcoins (Internet-Währung). Die beiden Herren fielen nicht auf den Betrugsversuch hinein und meldeten jeweils ihren Fall bei der Polizei.

Außerdem versuchte ein vermeintlicher Mitarbeiter der Software-Firma Microsoft, den Computer einer Wustrowerin zu hacken. Die 62-Jährige erhielt einen Anruf eines mutmaßlichen Microsoft-Technikers, der berichtete, ihr PC sei bereits gehackt worden. Er müsse Zugang zu dem Rechner erhalten. Die Frau ging nicht darauf ein, sondern zeigte den Fall an.

Von Robert Niemeyer