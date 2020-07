Enrico Kellermann aus Barth genießt Vater-Sohn-Zeit

Barth

Enrico Kellermann war am Montag mit seinem Sohn Tamino in Ribnitz-Damgarten unterwegs. Der Siebenjährige verbringt zwei Wochen der Sommerferien bei seinem Vater. „Wir waren in der Bernsteinmanufaktur in Damgarten, am Hafen in Ribnitz, haben Mittag gegessen und uns gerade ein Eis gekauft“, berichtet der Barther. Außerdem planen die zwei, in der gemeinsamen Zeit auch in den Vogelpark nach Marlow und in den Rostocker Zoo zu fahren.

Und wenn das Wetter mitspielt, wollen Vater und Sohn natürlich auch in dieser Woche noch an den Strand fahren. „Wir fahren von Barth aus immer nach Zingst“, sagt der Straßenbauer, der früher in ganz Deutschland auf Montage und immer unterwegs war.

Froh, in der Region zu arbeiten

„Wenn man jung ist, ist das auch okay. Aber jetzt bin ich froh, dass ich in der Region arbeite.“ In Barth fühlt sich der 38-Jährige sehr wohl. „Ich komme aus Barth und kenne mich hier aus. Besonders gerne bin ich am Hafen“, sagt Enrico Kellermann.

Von Anika Wenning