Entrüstung in Barth: Dieb klaut behinderter Frau die Handtasche

Barth

Entrüstung in Barth: Am helllichten Tag ist einer behinderten Frau die Handtasche gestohlen worden – an der Supermarktkasse. Sämtliche wichtigen Papiere, wie Personal- und Behindertenausweis, Geld- und Krankenkassenkarte, sowie das für sie so wichtige Handy sind weg.

Es ist Montagvormittag, der 19. Juli. Die 45-jährige Regina Nagel geht einkaufen im Supermarkt im Hölzern-Kreuz-Weg in Barth. Nach einer für sie nicht gut verlaufenen Operation ist sie körperlich eingeschränkt – stark untergewichtig und auf einen Rollator angewiesen. Nachdem sie dem Tod hat entrinnen können, hat sie sich – auch mit der Unterstützung ihrer Familie – ins Leben zurückgekämpft, kann und will mittlerweile wieder ein eigenständiges Leben führen. Halt und Unterstützung geben ihr ihre 38-jährige Schwester Claudia und ihre Mutter Marianne Nagel (68).

Aber einkaufen, das möchte und macht sie wieder allein. So auch an dem Montag. Mit ihrem Rollator geht sie durch den Supermarkt, legt die wenigen Sachen, die sie braucht, in den Korb der Gehhilfe. Am Kassenband legt sie dann ihre Tasche auf die Sitzfläche, damit diese sie nicht beim Auspacken behindert. Als sie bezahlen möchte, ist ihre Tasche weg. Ein Mann sei vorbeigegangen, ansonsten habe sie allein an der Kasse gestanden, erzählt sie später ihrer Schwester, die für sie Anzeige bei der Polizei erstattet.

Wann die Polizei ein Handy orten darf

Von dieser fühlen sich die Frauen jedoch im Stich gelassen. „Sie haben alles aufgenommen, aber bis heute nichts gemacht. Das Handy von Regina, der der Vorfall so schwer zu schaffen gemacht hat, dass sie zwei Tage ins Krankenhaus musste, haben meine jüngste Tochter und ich geortet“, erzählt Marianne Nagel. Tatsächlich, so erklärt der Leiter des Barther Polizeireviers, Matthias Peter, dürfe die Polizei Handys beispielsweise nur im Rahmen der Gefahrenabwehr oder wenn es sich bei dem Nutzer um eine gesuchte Person handele, orten.

„Die Möglichkeiten, die Handynutzer haben – sich den Standort eines anderen Gerätes auf dem eigenen Smartphone anzeigen zu lassen – den haben wir als Polizei nicht. Wir können nur, und das auch nur mit Zustimmung eines Richters, einsehen, in welchem Funkturm das Handy zuletzt eingeloggt gewesen ist“, informiert er.

Hätte der Dieb gestellt werden können?

Rein menschlich könne er die Aufregung und die Entrüstung der Familie Nagel durchaus nachvollziehen. Denn er wisse um die Laufereien und Kosten, die die Wiederbeschaffung von Papieren und Handy mit sich bringen. Das Handy haben Mutter und Schwester von Regina Nagel auf der Landesstraße 23 orten können. „Als wir geguckt haben, hat es sich anfangs sogar noch bewegt“, erzählt Marianne Nagel.

Die 68-Jährige setzt sich auf ihr Fahrrad, radelt die Landesstraße in Richtung Löbnitz entlang. Zuvor die Polizei über ihre Erkenntnisse zu informieren, vergessen die Frauen wohl aufgrund der Aufregung. Erst, als die Mutter tatsächlich das Handy auf der Straße liegend findet, geht Tochter Claudia erneut zur Polizei.

Mit den Touristen kommen die Diebe

Der Fall von Regina Nagel ist längst nicht der einzige in der Region. Handtaschen beziehungsweise deren Inhalt sind begehrtes Diebesgut. „Zu Beginn jeder Tourismussaison verzeichnen wir in den Urlaubsregionen aber vermehrt derartige Diebstähle “, informiert Jennifer Fischer, Pressesprecherin in der Polizeiinspektion Stralsund.

So schützen Sie sich vor Taschendieben Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen, informiert die Polizei. Sie gibt einige Tipps, wie Sie sich schützen können: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht nach oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Fälle, bei denen die Taschen oder deren Inhalt beispielsweise von Kunden in Läden oder von Strandbesuchern gestohlen worden sind, sind zwischen dem 1. Juni und dem 26. Juli im Landkreis insgesamt 44 bei der Polizei angezeigt worden. 16 davon ereigneten sich in Verkaufsstellen im Landkreis, drei an Rügener Stränden.

Zunehmen würden in den Sommermonaten auch Taschendiebstähle – jene Fälle, in denen Langfinger Wertsachen aus den Taschen von Passanten stehlen – im Vorbeigehen sozusagen. Mit fortlaufender Zeit würde diese Fälle abnehmen. In Zahlen ausgedrückt: Insgesamt acht derartige Anzeigen sind im Juli 2020 im Landkreis Vorpommern-Rügen aufgenommen worden, im September nur noch vier. Insgesamt sind es in dem Jahr zwischen Juni und Oktober 28 gewesen. Im Juni und Juli dieses Jahres sind in Vorpommern-Rügen bislang fünf Taschendiebstähle angezeigt worden.

„Solchen Leuten müssten die Hände abfallen“

Regina Nagels Mutter hat für Diebe, vor allem für jene, die sich behinderte Opfer wie ihre Tochter aussuchen, ein klares Statement: „Ihnen müssten die Hände abfallen. Es ist erbärmlich, sich kranke Menschen als Opfer auszusuchen!“ Ihre Tochter leide noch immer sehr unter dem Vorfall. „Allein einkaufen zu gehen, traut sie sich im Moment nicht“, berichtet sie.

