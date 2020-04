Entwicklungsbremse in Dierhagen gelöst

Dierhagen

Eine unendliche Geschichte hat in dem Ostseebad ein glückliches Ende genommen. Der Flächennutzungsplan für Dierhagen – Grundlage jeglicher baulicher Entwicklung – ist nach jahrelanger Auseinandersetzung genehmigt worden. Noch am Freitag hat Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) das für Dierhagen so wichtige Papier persönlich in der Kreisverwaltung in Stralsund abgeholt. Am Montag erfolgte die öffentliche Bekanntmachung. „Der Plan ist geprüft, es gab einen reibungslosen Zieleinlauf.“

„Jetzt kann es endlich weitergehen“, sagte die Bürgermeisterin erfreut. Vor allem der Bebauungsplan Nummer 33, gültig für Dierhagen-Ost und den Bau eines Reiterhofes im Ortsteil Neuhaus, könne nun Wirklichkeit werden. Allein für den B-Plan Dierhagen-Ost fehle noch der Abwägungsbeschluss.

Anzeige

Die Formalie, gerne im Zusammenhang mit dem Satzungsbeschluss, soll während einer Sitzung der Gemeindevertretung im Mai unter Dach und Fach gebracht werden. Etliche Eigentümer von Immobilien in dem Bereich hatten immer wieder geklagt, dass sie aufgrund des nicht beschlossenen Bebauungsplans ihre Immobilien nicht instand setzen könnten (die OZ berichtete). Dort mussten immer wieder Fristen verlängert werden, weil ein möglicher Sanierungsbeginn nicht terminiert werden konnte.

Weitere OZ+ Artikel

Entwicklung mit Überlegung und Bedacht

„Wir sind froh und glücklich“, so Christiane Müller, hat sich doch das Fehlen des Flächennutzungsplans in der Vergangenheit immer wieder als Entwicklungsbremse erwiesen. Untätig waren die Gemeindevertreter des Ostseebades aber nicht, verschiedene Vorhaben wurden vorbereitet, es fehlte allein der Satzungsbeschluss, mit dem die Rechtskraft festgestellt würde.

Mit dem genehmigten Flächennutzungsplan in der Hinterhand sollen in dem Ostseebad nun aber nicht alle Dämme brechen. „Überlegt und mit Bedacht“ wird laut Bürgermeisterin die weitere Entwicklung Dierhagens erfolgen. Dem Bauen „Hals über Kopf“ erteilte Christiane Müller eine klare Absage.

Fehlende Genehmigung fiel bei Hotelbau auf

Die Historie des Flächennutzungsplans in Dierhagen reicht bis ins Jahr 1998 zurück. Damals wurde so ein Plan für die langfristige Entwicklung des Ortes beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden mehrere Vorhaben Wirklichkeit. Dann jedoch stellte ein Gericht fest, dass die Entwicklungsbasis Dierhagens nicht von der damaligen Genehmigungsbehörde bestätigt wurde.

Aufgefallen ist das im Zusammenhang mit dem geplanten Bau des Hotels Dünenmeer im Ortsteil Neuhaus. Anlieger hatten unter anderen wegen der Straßenverlegung ein Normenkontrollverfahren angestrengt, weil sie der Meinung waren, dass die Planung nicht rechtens ist – und gewonnen. „Alles, was bis dahin galt, wurde außer Kraft gesetzt“, erinnert sich Bürgermeisterin Christiane Müller. Mit jenem Urteil, gefällt am 19. September 2007, „begann das Desaster“.

Bau von Reiterhof in Neuhaus vorbereitet

Der Tourismus stößt im Ortsteil Neuhaus in eine neue Dimension vor. Einzigartig in ganz Deutschland soll die Reitsportanlage werden. Die Vorbereitungen für die Errichtung der Anlage haben längst begonnen. Auf einer Fläche von rund sieben Hektar sind Erdarbeiten erfolgt. Es handelt sich um den ersten Bauabschnitt zur Vorbereitung der Erschließung des Grundstücks. Zum Saisonbeginn 2021 will Frank Bremer die Anlage eröffnen.

An die sieben Millionen Euro steckt der gebürtige Stralsunder in seinen Lebenstraum. Entstehen sollen nicht nur eine hochmoderne Reitanlage mit aller erforderlicher Infrastruktur, sondern auch Übernachtungsmöglichkeiten in Chalets und im Bereich Glamping, übersetzt: glamouröses Camping.

Lesen Sie mehr:

Bau von Reiterhof in Dierhagen wird vorbereitet

Nach jahrelangem Stillstand: Diese Bauprojekte können jetzt in Dierhagen starten

Bürgerinitiative will Baurecht in Dierhagen-Ost

Planlos in Dierhagen: Ersatz für maroden Schuppen bleibt Plan

Mehr zum Autor

Von Timo Richter