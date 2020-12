Ribnitz-Damgarten

Für die Ribnitzer Ruderer war die Teilnahme am landesweiten Wettkampf im Ergometerrudern ein voller Erfolg. Elf Teilnehmer vom Ribnitzer SV im Alter von neun bis 14 Jahren gingen an den Start.

Das Besondere an diesem Wettkampf: Da die Landesmeisterschaften im Ergometerrudern coronabedingt nicht wie geplant durchgeführt werden konnten, wurde ein Ersatzwettkampf ins Leben gerufen. Der fand am Sonnabend online statt. Die sogenannte „Ergo-Challenge“.

Normalerweise stehen bei der Landesmeisterschaft viele Ergometer in einer Halle. In Corona-Zeiten ist das natürlich nicht möglich. Aus diesem Grund standen am Sonnabend nur zwei Geräte in der Sporthalle der Rudolf-Harbig-Schule Damgarten und die Sportlerinnen und Sportler der Abteilung Rudern des Ribnitzer SV traten gestaffelt an. Je nach Altersklasse absolvierten sie zwischen 500 und 2000 Meter.

Alle Ruderinnen und Ruderer kämpften beherzt

Für die ersten RSV-Ruderer wurde es um 9 Uhr ernst. Pepe Rieck als jüngster Teilnehmer musste sich seinen Gegnern auf der 500-Meter-Distanz stellen. Die Halle dröhnte unter den Anfeuerungen der Sportler, Betreuer und Trainer. Er konnte sich in einem spannenden Rennen den 2. Platz sichern.

Dann ging es Schlag auf Schlag, ein Rennen über die 500-Meter-Distanz folgte dem nächsten. Christoph Hübner-Engel, Trainer der Abteilung Rudern des RSV: „ Paul Schäfer, Linus Baartz, Lars Matthaeus, Florentine Sperner und Richard Hergott kämpften in ihren Rennen beherzt und wuchsen über sich hinaus.“

Dann musste Benthe Bischoff in ihrem 500-Meter-Rennen an den Start. Unter der Anfeuerung der Halle erkämpfte sie sich einen fantastischen 2. Platz. Charlotta Hornung wollte mit ihrer Freundin gleichziehen, sie ging ihren Start konzentriert an und konnte das Rennen am Ende für sich entscheiden.

Danach stellten sich Emma Rückner und Miley Gallus ihren Gegnerinnen auf der 500-Meter-Strecke. Dieses Rennen sollte nicht nur in Ribnitz für Furore sorgen und noch lange nachwirken. Miley zog vom Start an weg an die Spitze und gab diese auch nicht mehr ab. Am Ende stand eine Zeit von 01:50,3 an der Anzeigetafel, eine unglaubliche Leistung für ein Mädchen von elf Jahren. Emma konnte ihren 2. Platz in dem Rennen bis ins Ziel verteidigen. Und machte damit ein außergewöhnliches Rennen für die Abteilung perfekt.

Nur zwei Wochen Zeit für Vorbereitung auf Wettbewerb

Jetzt wurde es für Philipp Lass ernst, er musste sich seinen Gegnern über die 2000-Meter-Strecke stellen. Am Ende des Rennens standen eine Zeit von 07:01,6 und Platz 4 zu Buche. „Für einen 14-Jährigen in seinem ersten Rennen und über solch eine Strecke war das eine starke Vorstellung“, so Christoph Hübner-Engel. Die Leistungen der Sportler seien um so beeindruckender, da sie nicht einmal zwei Wochen Zeit gehabt hätten, sich auf den Wettkampf vorzubereiten, fügt er hinzu.

Christoph Hübner-Engel: „Ein besonderer Dank geht an die Stadt Ribnitz-Damgarten und hier vor allem an Antje Weilandt für die tolle Unterstützung. Für die Abteilung Rudern war dieser digitale Wettkampf ein voller Erfolg. Alle Sportler und Eltern an den Computern zu Hause sowie die Betreuer und Unterstützer fieberten mit und hatten sichtlich Spaß an der Veranstaltung.“

Das nächste sportliche Ziel der Abteilung Rudern sei es, Teilnehmer für die Deutsche Indoor-Rowing-Meisterschaft in Essen-Kettwig am 2. Februar 2021 zu stellen, sagte Hübner-Engel abschließend.

Von Edwin Sternkiker