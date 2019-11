Erholungsort: alle Ortsteile anerkannt

Ribnitz-Damgarten

Ganz Ribnitz-Damgarten ist nun staatlicher anerkannter Erholungsort. Mit Stichtag 25. Oktober ist nun auch den letzten fünf Ortsteilen dieses Prädikat verliehen worden. Das sind Beiershagen, Dechowshof, Petersdorf, Tempel und Wilmshagen. Am Montag erreichte die Ribnitz-Damgartener Verwaltung die Nachricht vom positiven Anerkennungsbescheid durch Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, teilte Silke Kunz, Leiterin des Büros für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur auf Anfrage mit. „Es war unser Ziel, das Anerkennungsgebiet auf alle Ortsteile auszudehnen“, so Kunz.

Damit werde auch eine Ungleichbehandlung abgeschafft. Bisher mussten Urlauber, die in den genannten Ortsteilen übernachteten, keine Kurabgabe zahlen. Auch Unternehmen in den Ortsteilen mussten bislang keine Fremdenverkehrsabgabe entrichten. „Erholung macht nicht an Ortsgrenzen halt“, so Silke Kunz. Die Urlauber aus den fünf Ortsteilen könnten auch die touristischen Einrichtungen in Ribnitz-Damgarten nutzen.

Zur Dezembersitzung der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung sollen mit entsprechenden Beschlüssen die fünf Orte in die Kurabgabe-Satzung und die Fremdenverkehrsabgabe-Satzung aufgenommen werden. Ab dem kommenden Jahr sind Urlauber dort dann kurabgabepflichtig. Unternehmen, die vom Tourismus profitieren, zahlen dann die Fremdenverkehrsabgabe.

Die Kurabgabe, die Gäste der Stadt zahlen, wird seit Anfang 2018 erhoben, die Fremdenverkehrsabgabe, die Unternehmen zahlen, seit 2017. Die Einnahmen sind weitestgehend zweckgebunden. Mit der Kurabgabe soll die touristische Infrastruktur instandgehalten und ausgebaut werden. Die Fremdenverkehrsabgabe wird vornehmlich für das touristische Marketing, also die Tourismuswerbung verwendet.

