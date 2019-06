Barth

Barth hat einen neuen Stadtpräsidenten. Erich Kaufhold ( CDU) wurde am Donnerstagabend bei der ersten Sitzung der Stadtvertretung nach der Wahl im Mai mit elf von 20 Stimmen gewählt. Sein Gegenkandidat Andi Wallis ( SPD) erhielt neun Stimmen. Dem Vorschlag der CDU, Erich Kaufhold zum neuen Stadtpräsidenten zu wählen, hatten sich auch die Freien Wähler Barth (FWB) sowie die Bürger für Barth (BfB) angeschlossen. Gewählt wurde in geheimer Abstimmung.

Der neue Stadtpräsident Erich Kaufhold Quelle: Uwe Roßner

„Ich bedanke mich für das Vertrauen“, erklärte Erich Kaufhold nach der Wahl. „Auch wenn es nur eine knappe Mehrheit ist, hoffe ich, dass wir persönliche Differenzen ausräumen können.“ Er hoffe, dass sich alle Stadtvertreter gemeinsam für die Belange der Stadt und der Bürger einsetzen. Der bisherige Stadtpräsident, Ernst Branse wollte nicht wieder antreten.

Zum ersten Stellvertreter des neuen Stadtpräsidenten wurde Mario Galepp (BfB), bislang war er zweiter stellvertretender Stadtpräsident, gewählt. Der Vorschlag kam von Christian Kirsch ( FDP). Mario Galepp erhielt bei der ebenfalls geheimen Wahl elf Stimmen. Für seine Gegenkandidatin von den Linken, Ute Christoffer, stimmten acht Stadtvertreter, einer enthielt sich. Bei der Wahl des 2. Stellvertreters wagte Lothar Wiegand ( Die Linke) einen zweiten Versuch und schlug erneut die zuvor unterlegene Ute Christoffer vor. Mit Erfolg. Mit elf Stimmen wurde sie gewählt. Für die von Mario Galepp (BfB) vorgeschlagene Heike Lohrmann (FWB) stimmten in der geheimen Wahl acht Stadtvertreter, einer enthielt sich.

Bei der Besetzung der Ausschüsse waren sich die Stadtvertreter größtenteils einig. Der Vorschlag der Linken, Tobias Koralus vom Barther Theater als berufenen Bürger in den WiFö-Ausschuss aufzunehmen, fand allerdings keine Mehrheit. Für diesen Schritt hätte eine der Fraktionen, einen Sitz abgeben müssen. Roland Herrmann ( AfD) verzichtete allerdings, nachdem er bereits in vier Ausschüssen einen Platz erhielt, auf den Sitz im Schul- und Sozialausschuss und übergab ihn an Sebastian Strecker ( FDP).

In der neuen Stadtvertretung sind statt bislang 21 nur 20 Sitze besetzt. Ein Platz bleibt frei. Denn der AfD stünden laut Wahlergebnis (10,1 Prozent) zwei Sitze zu, allerdings trat mit Roland Herrmann nur ein Kandidat an. Mit sechs Sitzen am stärksten vertreten ist die CDU (28,7 Prozent). Die Linke (12,4 Prozent), SPD (14,1 Prozent) und die Freien Wähler Barth (12,1 Prozent) haben jeweils drei Sitze, FDP (8,7 Prozent) und Bürger für Barth (11,9 Prozent) jeweils zwei Sitze.

So wurden die Ausschüsse besetzt Hauptausschuss: Ernst Branse ( CDU), Jörg Schubert ( CDU), Erich Kaufhold ( CDU), Holger Friedrich ( SPD), Ute Christoffer ( Die Linke), Christian Kirsch ( FDP), Roland Herrmann ( AfD), Mario Galepp (Bürger für Barth), Dirk Leistner (Freie Wähler Barth). Finanzausschuss: Jörg Schubert ( CDU), Jörg Haamann ( CDU), Henry Landt ( CDU), Kerstin Klein ( SPD), Ingeborg Flechsig ( Die Linke), Henrik Pellmann ( FDP), Roland Herrmann ( AfD), Jens Gundermann (BfB), Heike Lohrmann (FWB) Bauausschuss: Ernst Branse ( CDU), Hartmut Kühl ( CDU), Martin Glewa ( CDU), Andi Wallis ( SPD), Lothar Wiegand ( Die Linke), Tobias Bork ( FDP), Roland Herrmann ( AfD), Michael Schossow (BfB), Sybille Rochnia (FWB) WiFö-Ausschuss: Erich Kaufhold ( CDU), Wulf Saß ( CDU), Dr. Zita Ágota Pataki ( CDU), Holger Friedrich ( SPD), Ute Christoffer ( Die Linke) Andreas Ferl ( FDP), Roland Herrmann ( AfD), Mario Galepp (BfB), Jens Schriefer (FWB) Schul- und Sozialausschuss: Frank Schröter ( CDU), André Hofhansel ( CDU), Hartmut Kühl ( CDU), Kerstin Klein ( SPD), Martina Saefkow ( Die Linke) Sebastian Strecker ( FDP), Gunnar Schade ( FDP), Michael Schossow (BfB), Torsten Rudoll (FWB) Rechnungsprüfungsausschuss: Regina Kaarge ( CDU), Kerstin Klein ( SPD), Michael Schossow (BfB) Amtsausschuss: Jörg Schubert ( CDU), Andi Wallis ( SPD), Lothar Wiegand ( Die Linke), Sebastian Strecker ( FDP), Peter Hermstedt (FWB)

Anika Wenning