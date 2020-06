Erinnerung an frühes 20. Jahrhundert: Als Mecklenburg die Lehrer wegliefen

Ribnitz

Unzufriedenheit in vielen Lehrerkollegien Mecklenburgs. Die Folge: Dem Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin laufen zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Lehrer der höheren Schulen weg. Ursache hierfür ist die Konkurrenzsituation mit dem Königreich Preußen. Dort sind die Verdienstmöglichkeiten und die Aufstiegschancen bedeutend besser, die Stundenzahl geringer.

Hohe Fluktuation

In Preußen könne man als Oberlehrer „ohne Nebenverdienst standesgemäß leben“ und werde, so man sich nichts habe zu Schulden kommen lassen, „etwa 15 Jahre nach dem Bestehen seiner Staatsprüfung zum Professor ernannt“. Für Mecklenburg gilt das nicht. Hier wäre es für die Oberlehrer vielmehr eine große „Peinlichkeit“, „den Professorentitel nicht zu besitzen“. Da mag es wenig verwundern, dass viele Oberlehrer den Weg über die Landesgrenze suchen. Die Fluktuation an den höheren Schulen im Land ist hoch, was die „durchaus notwendige Stetigkeit im Unterrichtsbetriebe erschüttert“.

Im September 1909 gibt es in Mecklenburg-Schwerin 16 höhere Schulen, wobei einige Schulen zu einer Anstalt zusammengefasst worden sind. Von diesen Schulen sind sechs in großherzoglicher und zehn in städtischer Trägerschaft. Zu den städtischen höheren Schulen zählt auch die Realschule in Ribnitz. Von 204 Oberlehrerstellen in Mecklenburg sind 26 Stellen unbesetzt. Dies hat zur unbefriedigenden Folge, dass für die vorhandenen Lehrer Überstunden anfallen oder Hilfslehrer einspringen müssen.

An der Ribnitzer Realschule werden im Schuljahr 1908/09 125 Schüler in sechs Klassenstufen unterrichtet. Die Mehrzahl der Schüler (107) kommt aus Ribnitz, die anderen aus dem Umland. Für die Wissensvermittlung sind neben Direktor Dr. Richard Buchholz die Oberlehrer Reich, Schultz und Kreutzer, der Mittelschullehrer Weiss, die Lehrer Reinke und Lübbe sowie der Zeichenlehrer Muhl im Dienst. Eine offene Stelle gibt es in Ribnitz zu diesem Zeitpunkt nicht. Nur die Oberlehrer besitzen eine akademische Ausbildung. Die Ribnitzer Oberlehrer unterrichten, unabhängig vom Alter, 24 Stunden in der Woche. In Preußen werden die Unterrichtsstunden mit zunehmendem Alter bis auf 20 Pflichtstunden reduziert.

Schulrevision: Kritischer Blick auf Unterricht

Bei einer jährlich stattfindenden Schulrevision wird auch der Unterricht der Pädagogen einem kritischen Blick unterzogen. So geschehen in Ribnitz im Januar 1909. Hierbei wird Oberlehrer Ernst Reich als „besonders tüchtig“ beschrieben. Reich ist mittlerweile 68 Jahre alt und schon seit 1873 an der Ribnitzer Schule. Er darf den Titel „Professor“ tragen und erfreut sich hoher Wertschätzung in der Stadt.

Auch die Lehrer Franz Reinke, Hermann Lübbe und Zeichenlehrer Heinrich Muhl können überzeugen. Der Geschichtsunterricht von Oberlehrer Walther Kreutzer ruft hingegen nur verhaltene Zustimmung hervor. Wie bereits bei der letztjährigen Revision lässt beim 35-jährigen Kreutzer die „Klarheit und Verständlichkeit“ bei der Vermittlung des Stoffes zu wünschen übrig. Dabei tut er sich besonders bei der Revolution von 1848/49 schwer, während die Reformationsgeschichte keinerlei Schwächen offenbart. Mit Hilfe einer „angemessene(n) Lebendigkeit“ fördert er die „Aufmerksamkeit und Teilnahme“ seiner Schüler. Dem Revisor fällt zudem auf, dass sich Oberlehrer Kreutzer mit dem Kontrollieren der Klassenarbeiten besonders viel Zeit lässt. Bis zu vier Wochen sind eindeutig zu viel.

Ganz anders gelagert sind die Kritikpunkte bei Oberlehrer Schultz. Er wird kritisiert, weil er „noch die rechte Männlichkeit vermissen“ lasse. Schultz scheint weniger ein dominantes Auftreten an den Tag gelegt zu haben, sondern ist vielmehr bestrebt, seine Schüler methodisch zu fördern. Letztlich findet diese Pädagogik nicht nur die ungeteilte Unterstützung vom Schuldirektor. Nein, auch Revisor Oberschulrat Dr. Strenge kann dem doch einiges abgewinnen.

Ein abschließender Blick in die Klassenbücher geben dem Schulrevisor darüber Auskunft, dass im laufenden Schuljahr in Ribnitz vom „Züchtigungsrecht wenig“ Gebrauch gemacht werden musste. Eklatante Zwischenfälle gibt es nur vereinzelt. So beschäftigt sich die Schulkonferenz zweimal mit Disziplinarfällen, die dann aber eine „strenge Strafe für die Beteiligten im Gefolge hatten“.

Jan Berg