Erinnerungswache für Darßbahn: Darum kämpft die Bürgerinitiative weiter

Barth

Am Montag, 7. September, lädt die Bürgerinitiative „Keine Bahn ist keine Lösung“ um 18.30 Uhr zur vierten Erinnerungswache am Barther Bahnhof ein. Seit April 2017 setzt sich die Bürgerinitiative mit Mahnwachen für den Erhalt der Bahnanbindung Barth– Velgast– Stralsund und für die Erweiterung der Strecke bis Prerow ein. Und auch nachdem die Landesregierung im Februar 2020 verkündet hatte, dass die Finanzierung des Projektes gesichert ist, geht das Engagement trotzdem weiter.

Statt Mahnwachen werden nun ein Mal im Monat die Erinnerungswachen abgehalten. Damit wollen die Organisatoren zeigen, dass sie die Entwicklung und Planung auch in Zukunft positiv und kritisch begleiten werden.

Anzeige

Denn den Organisatoren ist klar, dass der Weg bis zur Realisierung des Projektes lang ist. Gute Nachrichten gab es am 18. August. Bei der Kabinettssitzung in Schwerin wurde der Wiederaufbau des Teilstücks zwischen Barth und Prerow beschlossen. Bei der Finanzierung gab es nun auch endlich eine Einigung zwischen Bund, Land und UBB. Von den rund 115 Millionen Euro, die der Wiederaufbau der seit mehr als 70 Jahren stillliegenden Bahnstrecke kosten soll, will der Bund 25,5 Millionen Euro übernehmen. Die restlichen 89,5 Millionen wollen sich das Land und die Usedomer Bäderbahn teilen.

Weitere OZ+ Artikel

Ein Jahrzehnt wird der Bau wenigstens dauern, erklärte Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) bei einem Treffen mit Bürgermeistern, Kurdirektoren und Vertretern der Bürgerinitiative. Allein bis Mitte dieses Jahrzehnts werde es dauern, bis die Planfeststellungsverfahren abgeschlossen sein werden. Von 2025 bis 2027 solle bestenfalls gebaut werden, sagte der Geschäftsführer der Usedomer Bäderbahn (UBB), Jörgen Boße. Günstigstenfalls werde mit Verkehrsfreigabe einer neuen Meiningenbrücke die Bahnfahrt bis nach Prerow möglich. In der Zwischenzeit könnte die Teilstrecke von Barth bis nach Bresewitz Stück für Stück gebaut werden, für den Abschnitt gibt es bereits Baurecht.

Von Anika Wenning und Timo Richter