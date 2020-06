Saal/Nürnberg

Nach einem schweren Unfall, bei dem ein bayerischer Kitesurfer bei Saal im Landkreis Vorpommern-Rügen schwer verletzt wurde, hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. Es gebe keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag in Stralsund.

Der Vorfall hatte sich am 20. Juni bei stürmischen Bedingungen am Kitesurfer-Strand am Saaler Bodden in der Nähe von Ribnitz-Damgarten ereignet. Der 46-Jährige aus der Region Nürnberg hatte seinen Schirm aufsteigen lassen, wobei sich die Schnüre verheddert hatten.

Schwere Verletzungen an Rücken und Kopf

Der Mann sei schlagartig nach vorne gezogen und ein längeres Stück über den Strand geschleift worden, wie die Sprecherin schilderte. Dabei prallte der Sportler gegen einen in der Nähe geparkten Geländewagen.

Er erlitt laut Polizei schwere Verletzungen am Rücken und am Kopf und kam in eine Klinik. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand lägen keine neuen Erkenntnisse vor. Zum Unglückszeitpunkt gab es laut Polizei eine Unwetterwarnung.

