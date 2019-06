Ribnitz-Damgarten

In Ribnitz-Damgarten haben bisher unbekannte Täter vom Hof eines Autohauses zwei Multivans gestohlen. Dabei handelt es sich um ein neues graues Modell der Marke VW T6 im Wert von rund 63 000 Euro sowie einen gelben VW-Kleinbus im Wert von etwa 51 000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, sind die Fahrzeuge nach dem Diebstahl vermutlich mit folgenden Kennzeichen unterwegs: VR-V72 bzw. NVP-RD231. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonnabend (12:30 Uhr) und Montagmorgen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob diese Diebstähle im Zusammenhang mit anderen in der Region stehen. Denn bereits in der vergangenen Woche wurde vom Ausstellungsgelände eines anderen Autohauses in Ribnitz-Damgarten ein VW T6 gestohlen. Das Fahrzeug war am Abend des 12. Juni dort abgestellt worden und war am Morgen des 13. Juni verschwunden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2223, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle.

Mehr zum Thema

Anika Wenning