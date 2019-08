Klockenhagen

Der Bauernverband Nordvorpommern und das Freilichtmuseum Klockenhagen eröffnen morgen, 25. August, um 14 Uhr die diesjährige Erntekronenschau. Hauptredner ist der Vorsitzende des Bauernverbandes Frank Hartmann, für die kulturelle Umrahmung sorgt die Warnemünder Tanzgruppe.

In diesem Jahr werden es insgesamt 17 Erntekronen sein, die um die Gunst des Publikums buhlen, informierte Geschäftsführer Fried Krüger. Tausende Stimmkarten liegen an der Museums-Kasse bereit. Bis zum Erntefest am 15. September können die Gäste des Freilichtmuseums abstimmen.

Der Museumschef freut sich sehr darüber, dass es Organisator Reinhard Ruschinzik gelungen ist, mehrere jüngere Binderinnen und Binder zu gewinnen. Zu ihnen gehört Wiebke Haß. Sie wollte unbedingt mit alten Traditionen brechen und schuf eine ziemlich flippige, ausgefallene Erntekrone mit jeder Menge Pink und Glitzer. Wiebke Haß hofft, damit vor allem jüngere Besucher zu gewinnen, die für ihr Werk stimmen.

Ehemann Jörgen Haß, er ist der zweite männliche Binder in diesem Jahr, ließ im Winter verlauten, dass er das mit dem Binden auch hinbekomme, und so musste er nun den Beweis antreten. Es wurde am Ende eine dem FC Hansa Rostock gewidmete Krone. Anne Ortmann, Junglehrerin im Wossidlo-Gymnasium Ribnitz-Damgarten, ist der Meinung, dass eine Landfrau mindestens einmal im Leben eine Erntekrone binden müsse. Katrin Krüger startete als Co-Binderin vor zwei Jahren einen ersten Versuch. In diesem Jahr war sie soweit, eine erste Krone allein zu binden. Sie entschied sich für eine traditionelle Variante.

Von Edwin Sternkiker