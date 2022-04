Barth

Es ist wahrlich ein Schmuckstück geworden, das Bürgerhaus in Barth, am Rande der Altstadt, unweit des Hafens. Am Sonnabend wird Barths neuer Treffpunkt für Einheimische und Gäste offiziell eingeweiht. Die Rückmeldungen der Besucher während des vierwöchigen Testbetriebs waren voll des Lobes. Es hat zwar eine Weile gedauert – doch was lange währt, wird auch in Barth gut.

Fünf Jahre Bauzeit sind vergangen. Im Dezember 2017 ging es los. Die ehemalige Reuterschule wurde umgebaut. Im Jahr 2018 sollte das Bürgerhaus eingeweiht werden, noch im Februar vergangenen Jahres hoffte man auf den Sommer 2021. Nun wird im Frühjahr 2022 mit dem Empfang zum Stadtgeburtstag und einem Tag der offenen Tür gefeiert – und zwar an diesem Wochenende, 22. und 23. April.

Debatte um den Namen des Vineta-Bürgerhauses

5,4 Millionen Euro hat der Umbau der Schule gekostet. Davon sind 1,2 Millionen Euro bislang Eigenmittel, eine Million Euro sind zweckgebundene Eigenmittel – 1,4 Millionen Euro sind Fördermittel. Außerdem wartet die Stadt noch auf eine Bewilligung weiterer Fördermittel. Für die Umsetzung des Vineta-Konzeptes hat die Stadt 1,8 Millionen Euro vorgeschossen. Davon sollen 90 Prozent gefördert werden.

Eröffnung am Sonnabend Die ehemalige Fritz-Reuter-Schule in der Papenstraße 8 wird am Sonnabend, 23. April, offiziell eingeweiht. Von 10 bis 17 Uhr findet dort ein Tag der offenen Tür statt. Nach fünfjähriger Sanierung wird das Vineta-Bürgerhaus offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig wird den Tag eröffnen. Geboten werden ab 10 Uhr Kinderschminken auf dem Bogislaw-Platz, dem Vorplatz des Bürgerhauses, sowie Livemusik mit den „Marching Saints“ aus Rostock. Außerdem werden ab 10 Uhr im Multimediaraum Filme über die Geschichte des Hauses und der Stadt gezeigt. Ab 13 Uhr gibt es Seemannsgarn mit Käpt’n Peter Skalweit, um 16 Uhr ein Platzkonzert des Spielmannszuges SV Motor Barth. Angeboten wird, exklusiv nur an diesem Tag, Vineta-Eis. Diese Eissorte wurde von der Barther Eismanufaktur extra für diesen Tag hergestellt. Außerdem Kuchen und Kaffee im Vineta-Saal.

Viel wurde diskutiert, über die Wappengestaltung am Giebel, über einen historischen Brunnen, der auf dem Platz vor dem Bürgerhaus gefunden wurde, sogar über die Farbe der Fassade wurde lange gesprochen. Unvergessen ist die Debatte um den Namen des Hauses. Bei einer Umfrage der OZ und der Stadtverwaltung stimmten die meisten Teilnehmer seinerzeit für den Namen „Bortsches Hus“. Diesen Namen hatte dann auch der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur empfohlen. Letztlich wollte die Stadtvertretung abschließend einen Namen bestimmen. Dazu kam es allerdings nie. Nun heißt das Haus offiziell und vollständig: Vineta Bürgerhaus.

Und das hat einiges zu bieten, wie ein Rundgang zeigt. „Man kann sich hier gut und gerne eine Weile aufhalten“, freut sich Nicole Paszehr, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur, über die verschiedenen Möglichkeiten des Hauses. Auch Paszehr und ihre Mitarbeiter haben hier nun einen neuen Arbeitsplatz gefunden.

Vineta-Erlebniswelt: Die Sage auf zwei Ebenen

Herzstück ist sicherlich das Vineta-Konzept, das das Gebäude vor allem farblich durchzieht. Besonders im Erdgeschoss findet sich der markante Blau wieder. Die Vineta-Erlebniswelt links vom Haupteingang richtet sich vor allem an Kinder. Malen, verkleiden, spielen, entdecken: Auf zwei Ebenen wird den Kindern hier spielerisch die Sage um die versunkene Stadt nähergebracht.

Im Foyer bietet nicht nur der Tresen den Mitarbeitern der Tourist-Information mehr Raum, Gästen die Vorzüge der Stadt und der Region zu erläutern. Interaktiv können die Besucher auch die Geschichte Barths und Ausflugstipps entdecken. Drei Würfel mit Touchscreen und kleinem Lautsprecher zeigen Fotos und Videos aus der Historie der Vineta-Stadt, deren Gegenwart und der Region.

Etwas mehr Platz – das war auch in der Vergangenheit bemängelt worden – hätte sicherlich die Stadtbibliothek vertragen können. Der Raum mit den Bücherregalen kommt ein wenig beengt daher. Umso offener und einladender ist der Eingangsbereich der Bibo mit Sitzplätzen und Leseecken, in denen vor allem die kleineren Besucher Ruhe zum Stöbern finden.

Multimediaraum und Co-Working-Space

In der ersten Etage finden die Besucher unter anderem die Verwaltung des Amtes für Tourismus. Mit eingezogen ist auch das Dok-Informationszentrum. Zu sehen ist unter anderem die Ausstellung „12 von 750 Jahren. Barth im Nationalsozialismus 1933-1945“. In modernem Gewand mit Text- und Bildtafeln, ergänzt mit audio-visuellen Elementen hat die Ausstellung durch den Umzug deutlich gewonnen.

Doch die Etage bietet noch mehr, unter anderem einen Multimediaraum mit Beamer und Ton-Anlage, geeignet für kleinere Veranstaltungen oder Seminare. Und es gibt einen sogenannten Co-Working-Space. Das ist ein aktueller Trend im Bereich der Arbeitswelt. Die Stadt Barth stellt in zwei Räumen Arbeitsplätze zur Verfügung. Internetanschluss ist wie auch WLAN vorhanden, der Blick auf den Hafen auch. Freiberufler, Gäste, die im Urlaub ein paar Stunden arbeiten möchten, Studenten oder Schüler können sich hier einmieten und arbeiten.

Ganz oben unterm Dach kann gefeiert werden. Der große Saal ist mit Bühne, moderner Beschallungstechnik, Beamer, 200 Stühlen und Bar mit Zapfanlage sowie Küche und Garderobe ausgestattet. Kleinere Konzerte, größere Familienfeiern, Lesungen oder Kinoabende sind hier möglich. Die Barther Bürger und Vereine sind eingeladen, diesen Raum zu nutzen. „Es ist uns wichtig, dass das Haus auch als Bürgerhaus verstanden wird“, sagt Nicole Paszehr.

Die Preise für die mietbaren Räume müssen noch von der Politik beschlossen werden, stehen also noch nicht fest. Es solle aber schon unterschieden werden zwischen Einheimischen und Gästen der Stadt. Auf ein gastronomisches Angebot sei laut Nicole Paszehr explizit verzichtet worden, um nicht als städtische Einrichtung Konkurrenz zu den Cafés und Restaurants in der Stadt zu schaffen.

