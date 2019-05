Zingst

Ein Denkmal für Traditionen und Bräuche indigener Volksgruppen ist auf einer Wiese in der Jordanstraße in Zingst entstanden. Die Bilder von Jimmy Nelson unter dem Titel „Hommage to Humanity“ sind sichtbarer Auftakt für das Umweltfotofestival Horizonte Zingst. Bis Ende Juni dreht sich in dem Seeheilbad alles um Umweltschutz und Fotografie. Dazu zählt auch die Ausstellung „Vorsicht Plastik – die Vermüllung der Meere“ von National Geographic, die ebenfalls am Wochenende am Strand nahe der Seebrücke aufgebaut wurde. Das Fest für Fotografen findet vom 25. Mai bis 30. Juni statt. Den Auftakt bildet eine Eröffnungswoche. Das Umweltfotofestival hat seit zwölf Jahren die Ausrichtung auf Umweltschutz. Mit bewegenden Bildern kann Fotografie wichtige Inhalte vermitteln, zum Umdenken anregen und letztendlich ein Stück weit helfen, die Welt zu verändern.

tri

Timo Richter