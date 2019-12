Erste Mitfahrbänke in Wieck und Born aufgestellt

Wieck/Born

Mitfahrbänke in Wieck und Born sollen die Mobilität auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst erhöhen. Das Prinzip ist ganz einfach: Auf die Bank setzen, das Wunschziel ausklappen – und hoffen. Darauf hoffen, dass sich ein Autofahrer findet, der es erlaubt einzusteigen. Und schon kann die Fahrt losgehen. Dem kommunalen Verkehrsbetrieb soll damit nicht Konkurrenz gemacht werden, beeilen sich die Organisatoren zu sagen.

Zur Einweihung der Mitfahrbänke – die stehen am Obelisken am Parkplatz an der Darßer Arche sowie an der L 21 in Höhe des Parkplatzes am Borner Weg in Wieck, außerdem gibt es eine Mitfahrbank nahe der Kurverwaltung in Born, der Standort einer weiteren Mitfahrbank in dem Boddendorf ist noch nicht abschließend geklärt – haben Initiatoren schon mal Platz genommen. Sie hoffen, dass sich Mitfahrbänke als zusätzliches Mobilitätsangebot auf der Halbinsel durchsetzen.

Erinnerung an historische Anzeiger

Auf den Weg gebracht hat die Idee die Wiecker Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck). Gemeinsam mit ihren Mitstreitern wurden Hinweise eines Wiecker, der solche Mitfahrbänke in Schleswig-Holstein gesehen hatte, als Idee konkretisiert. Bänke waren rasch zusammengeschraubt, für eine Anzeige der Wunschrichtung haben sich die Initiatoren Tafeln mit Klappmechanismus ausgedacht. Ein bisschen erinnert das an historische Fahrtrichtungsanzeiger auf Bahnhöfen.

Ein ähnliches Projekt ist jüngst im Bereich des Amtes Altenpleen gestartet. Im Gegensatz zu den Mitfahrbänken auf dem Darß wurde das Projekt dort mit mehreren 10 000 Euro gefördert. Weit mehr als 20 solcher Mitfahrbänke wurden in dem Amtsbereich aufgestellt. Wieck und Born haben das Projekt erst einmal auf eigene Rechnung aus der Taufe gehoben. Laut Bürgermeisterin Anke Schüler betrug der Kostenaufwand je Gemeinde nicht einmal 1000 Euro, Eigenleistung hat es möglich gemacht.

Unabhängigkeit vom Fahrplan

Gerade während der Wintermonate fahre der Linienbus lediglich alle zwei Stunden, sagt Gemeindevertreterin und Mitarbeiterin der Kur- und Tourist GmbH Darß, Marina Günther (Wir für Wieck). Die Mitfahrbänke stellten in dieser Zeit gerade für ältere Menschen eine Möglichkeit dar, unabhängig vom Busfahrplan zum Einkaufen zu kommen. Während der Saison könnten solche Angebote dazu dienen, den Autoverkehr zu verringern und zu helfen, dass Gäste und Einheimische Veranstaltungen auch in Nachbarorten besuchen könnten, ohne mit dem Auto anzureisen. Denn regelmäßig setzt gerade während der Saison spätabends nach dem Ende von Veranstaltungen wie Aufführungen der Darß-Festspiele in Born spürbarer Rückreiseverkehr in die Urlauberorte ein. „Der Umweltgedanke spielt bei den Mitfahrbänken schon eine wichtige Rolle“, sagt Marina Günther.

In Born und Wieck waren die Verantwortlichen gleich Feuer und Flamme für das Projekt. Auch in Prerow sollten solche Bänke aufgestellt werden. Während der dortige Kurdirektor Lothar Jaeschke laut der Initiatoren mitmachen wollte, „sah sich die Gemeindevertretung von den Mitfahrbänken nicht mitgenommen“, bedauert Marina Günther. Zu groß sei in dem Gremium die Befürchtung gewesen, dort könne Schindluder getrieben werden. „Schade, dort wurde eher eine Gefahr gesehen als die Möglichkeit zu helfen.“

Symbolischer Effekt

Für Anke Schüler haben die Mitfahrbänke auch noch einen symbolischen Effekt, wachsen dadurch die Kommunen auf der Halbinsel weiter zusammen. Ausdrücklich lobt sie die enge Kooperation Wiecks und Borns zum Auftakt des Projekts. Auf den herausklappbaren Fahrwunschanzeigern sind die jeweils nächsten beiden Orte in beide Richtungen angegeben. Das soll schon genügen, um die Menschen auf der Halbinsel wieder näherzubringen, so die Hoffnung. Bestenfalls helfen die Mitfahrbänke mit, dass gerade während der Saison weniger Verkehr auf der L 21 herrscht, in besser besetzten Autos der Kontakt von Bewohnern verschiedener Kommunen wächst. „Wir wollen das beobachten und gegebenenfalls ausbauen“, sagt die Geschäftsführerin der Kur- und Tourist GmbH Darß, Mandy Krüger-Falk.

Neue Wege in Sachen Mobilität werden aktuell auf der Halbinsel gesucht. So gibt es Vorstellungen einer kostenlosen Mitfahrt in den Bussen des öffentlichen Personennahverkehrs mit einer Kurkarte. Das soll auch Einheimischen zugutekommen, war die Einschätzung während einer Präsentation so einer Maßnahme in den Kaiserbädern auf Usedom (die OZ berichtete).

