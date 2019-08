Barth

Vor einem Jahr haben die beiden Barther Daniel Brand und Martin Mählmann die Basketball-Jugendmannschaft „Barther Baskets“ gegründet. 25 Mädchen und Jungen zwischen zehn und 17 Jahren trainieren ein Mal in der Woche, immer dienstags von 15.30 bis 17 Uhr, in der Vineta-Sportarena. Am Sonnabend, 17. August, findet hier erstmals von 9.30 Uhr bis 17 Uhr ein Basketball-Camp statt, ein offenes Training für Mädchen und Jungen zwischen zehn und 18 Jahren. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene sind herzlich willkommen. Pro Teilnehmer fällt für Getränke und Verpflegung ein Kostenbeitrag von fünf Euro an. Anmeldungen telefonisch unter 01 76/30 39 10 15 oder per E-Mail an Basketball-Barth@gmx.de.

Daniel Brand und Martin Mählmann sind erfahrene Trainer. Daniel Brand, der gebürtig aus Hagen in Nordrhein-Westfalen stammt, spielt selbst seit 36 Jahren Basketball und trainierte viele Jahre eine Jugendmannschaft. Martin Mählmann gehörte mit 18 Jahren bereits zum Kader der Zweitbundesligamannschaft Schalkes. Die beiden hoffen, noch mehr Jugendliche aus Barth und Umgebung für den Sport begeistern zu können. Während sie eine B-Jugend-Mannschaft (ab 15/16 Jahre) zusammenbekommen haben, fehlen jüngere Sportler für eine C-Jugend-Mannschaft. „Zehn, elf Jahre ist eigentlich das ideale Alter, um mit dem Sport anzufangen“, erklärt Daniel Brand.

Erstes B-Jugendspiel am Sonntag

Schade sei auch, dass es in Mecklenburg-Vorpommern sehr wenig gegnerische Mannschaften gebe. Wismar, Rostock, Greifswald und neuerdings auch Rügen hätten beispielsweise eine Jugendmannschaft. Die Barther wollen trotzdem gerne in den Spielbetrieb einsteigen. Das erste B-Jugendspiel der „Barther Baskets“ gegen Sana Rügen findet am Sonntag, 18. August, um 12 Uhr, in der Vineta-Sportarena statt. Der Eintritt ist frei.

Von Anika Wenning