Ribnitz-Damgarten

Rolle rückwärts beim Thema Sportpalast und der angeschlossenen Kegelbahn? Horst Schacht überraschte die anderen Mitglieder des Ribnitz-Damgartener Bau- und Wirtschaftsausschusses in ihrer jüngsten Sitzung mit der Nachricht, dass sich bei ihm zwei Interessenten aus der Veranstaltungsbranche gemeldet hätten, die den Sport-Palast und die Kegelbahn gern betreiben würden. Doch die Krux dabei ist: Beide Gebäude stehen auf der Abrissliste und sollen Platz für den Bau von Wohnhäusern machen.

Hintergrund: 2018 wurden der Sport-P und die Kegelbahn geschlossen, da sich der damalige Betreiber aus der Veranstaltungsbranche zurückgezogen hatte. Damals hoffte die Stadt noch, dass für Sport-Palast als traditionsreichen Veranstaltungsort und die Kegelbahn noch eine Lösung gefunden werden kann. Aus diesem Grunde standen alle damaligen Planungen und Überlegungen für die Entwicklung des benachbarten Areals der ehemaligen Kreisverwaltung zum Wohnstandort immer unter der Prämisse, dass Sportpalast und Kegelbahn dadurch nicht gefährdet werden dürfen.

Keine ernsthaften Interessenten gefunden

Doch alle Hoffnungen, beiden Einrichtungen neues Leben einhauchen zu können, erfüllten sich nicht. Auch nicht, als Anfang 2019 Bauunternehmer Michael Bienk die Immobilie gekauft und auch er zunächst versucht hatte, einen Betreiber für den Sport-P und/oder Kegelbahn zu finden.

Bekanntlich haben die Pläne, das Gelände des Sportpalastes und das daneben liegende Grundstück der ehemaligen Kreisverwaltung zu einem Wohngebiet zu entwickeln, nun feste Formen angenommen. Ein Architektenwettbewerb konnte vor einigen Wochen abgeschlossen werden. Jetzt steht das Bebauungsplanverfahren an. Bis das abgeschlossen sein wird, wird noch einige Zeit vergehen. Der ehemalige Sport-Palast und die Kegelbahn sind nicht mehr Bestandteil des Planes. Sie sollen abgerissen werden.

Und dabei werde es auch bleiben, betont Michael Bienk auf OZ-Anfrage. Er erinnerte noch einmal daran, dass er sich bemüht habe, einen Betreiber zu finden. Es habe auch mehrere Interessenten gegeben. Am Ende sei aber nur eine ernsthafte Interessentin übrig geblieben. Doch auch diese habe sich dann zurückgezogen. Der Unternehmer verweist darauf, dass er die Immobilie Anfang 2019 erworben und so lange wie möglich die Entscheidung darüber, was mit ihr geschehen soll, offen gehalten habe. Erst in 2021 fiel die Entscheidung, wie sie nun gefallen ist. „Damit ist die Richtung vorgegeben“, sagte Bienk. Und er fügte noch hinzu: „Es mag ja sein, dass sich jetzt bei Herrn Schacht Interessenten gemeldet haben, bei mir hat sich kein Mensch gemeldet“.

Es war unübersehbar: Die Ankündigung von Horst Schacht sorgte bei den anderen Mitgliedern des Ausschusses für große Fragezeichen in deren Augen. Ausschussvorsitzender Manfred Widuckel sagte, dass die Idee, Sportpalast und Kegelbahn in die neue Zeit hinüberzuretten, oft Gesprächsgegenstand gewesen sei. Weiter erinnerte er daran, dass niemand ein schlüssiges Konzept oder einen Finanzplan für einen Weiterbetrieb vorgelegt habe. Da könne auch Corona eine Rolle gespielt haben, gab Schacht zu bedenken. Aus Sicht von Ausschussmitglied Udo Voß sind alle Messen gesungen. Der Sport-P und die Kegelbahn seien privates Eigentum. „Alle Entscheidungen liegen beim Investor“, sagte Voß.

Kegelbahn für einen symbolischen Euro angeboten

Immerhin: Der Sport-P soll, jedenfalls so lange er noch steht, für Veranstaltungen genutzt werden. Dafür will der Ribnitzer Tom Laude-Negendank sorgen. Fünf Partys sind im Sportpalast vorgesehen. (OZ berichtete). Am geplanten Abriss ändert das aber nichts. Die Kegelbahn wird derzeit vom Ribnitzer SV genutzt. Und dabei bleibt es auch, solange das Gebäude steht.

Wie Horst Schacht die anderen Mitglieder des Bau- und Wirtschaftsausschusses weiterhin informierte, habe Michael Bienk dem Ribnitzer SV nun das Angebot gemacht, diesem die Kegelanlage für einen symbolischen Euro zu überlassen. Die Frage ist nun: Kann mit Hilfe der Stadt und Fördermittelgebern ein geeignetes, bereits existierendes Gebäude gefunden oder neu errichtet werden, in das die Kegelanlage eingebaut werden kann? Auf jeden Fall freue man sich erst einmal über das Angebot von Michael Bienk, macht Rudi Tschöp gegenüber OZ deutlich. Der Abteilungsleiter Kegeln des Ribnitzer SV verweist darauf, dass die Anlage technisch gut in Schuss sei und es sehr schade wäre,, „wenn sie sang- und klanglos eingehen würde“.

Von Edwin Sternkiker