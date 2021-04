Eselhof Klockenhagen: Betriebsübergabe in schwierigen Zeiten

Ribnitz-Damgarten

„Wir stehen im luftleeren Raum, zwischen Baum und Borke“, sagt Wolfgang Heinze. Der Rostocker Zoo durfte nach dem halben Lockdown im März wieder öffnen, ebenso der Vogelpark in Marlow. Selbst jetzt während des harten Lockdowns dürfen Zoos und Tierparks auf ihrem Außengelände Gäste empfangen. Doch der Eselhof in Klockenhagen nicht. „Wir zählen nicht als Zoo, sondern als Freizeiteinrichtung.“ Und Freizeiteinrichtungen sind seit Monaten geschlossen.

Geschäftsübergabe zum 1. Januar

Dabei ist es gerade jetzt eine besondere, spezielle Zeit für den Eselhof in Klockenhagen, dessen Betreiber und Inhaber einen mutigen Schritt gewagt haben. Anfang des Jahres haben Wolfgang Heinze und seine Frau Angela die Geschicke des kleinen Tierhofes westlich von Ribnitz-Damgarten in jüngere Hände gelegt. Franziska Ferger, langjährige Mitarbeiterin, und Maika Bühler, Tochter von Angela und Wolfgang Heinze, haben zum 1. Januar und mit Gründung der „Happy Animals GmbH Tannenberg“ die Geschäftsführung des Eselhofes übernommen.

Die Übergabe war bereits länger geplant. Von der Corona-Krise wollten sich die Heinzes und ihre Nachfolger nicht aufhalten lassen, zumal nach dem dann doch normalen Sommer 2020 die Welt weitestgehend in Ordnung schien. Und mit dem zweiten Lockdown im Dezember war die Geschäftsübergabe bereits besiegelt. „Dass es aber noch mal so hart kommt, hätten wir nicht gedacht“, sagt Franziska Ferger.

Wolfgang Heinze sieht dagegen auch einen positiven Aspekt. „Die junge Generation soll ja kämpfen lernen. Das ist eine Schule für spätere Jahre“, so der 68-Jährige. Damit dürfte er recht haben. Wer diese Krise unbeschadet übersteht, den dürfte so schnell nichts mehr umwerfen.

„Wir mussten schon Esel verkaufen.“

Doch der Druck wächst. Eine eingeschränkte Öffnung würde zwar nichts bringen, so Maika Bühler. Heißt: Nur das Außengelände zu öffnen würde bedeuten, die Gäste könnten sich lediglich die Tiere angucken. Spielgeräte oder Gastronomie seien zu. Andererseits dürfte die Schließung auch nicht mehr allzu lange dauern. „Wir sollten spätestens im Mai aufmachen“, sagt Maika Bühler. Und dann bleibe die Hoffnung, dass die Einheimischen kommen. Denn dass Touristen nach MV dürfen, das dürfte noch eine ganze Weile dauern.

Alle Festangestellten, also auch die beiden neuen Chefinnen, befinden sich in Kurzarbeit, allerdings nicht zu 100 Prozent. Die Tiere müssen nach wie vor gepflegt und gefüttert werden. Überhaupt muss auch das Futter für die 31 Esel, zehn Ziegen, zwei Minischweine, ein Schaf sowie mehrere Meerschweinchen und Vögel bezahlt werden. „Wir mussten sogar schon Esel verkaufen“, sagt Wolfgang Heinze.

Auch das zweite Standbein des Betriebs hat mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Die Tierpension werde so gut wie kaum genutzt. „Weil niemand in den Urlaub fährt, haben wir auch keine Tiere zur Betreuung“, so Wolfgang Heinze. Im ersten Quartal bringe die Tierpension im Schnitt einen Umsatz von rund 45 000 Euro. In diesem Jahr waren es gerade einmal etwa 7500 Euro.

Zusammenhalt und Hoffnung

Doch auf dem Hof halten alle zusammen. „Es ist das, was ich machen möchte. Wir kämpfen bis zum Schluss“, sagt Franziska Ferger. Seit zehn Jahren arbeitet die 28-Jährige in Klockenhagen, hat hier ihre Ausbildung zum Tierpfleger gemacht. 2017 legte sie die Prüfung zur Tierpflegermeisterin ab. „Ich bin mit vollem Herzen dabei. Ich stehe morgens auf und weiß, dass ich genau das machen will“, so die 28-Jährige.

„Es ist vielleicht verrückt. Aber wir wissen, worauf wir uns einlassen“, sagt Maika Bühler. 2012 kehrte die 39-Jährige aus Baden-Württemberg zu ihren Eltern zurück, begann 2013 ihre Lehre auf dem Eselhof, später ebenfalls ihren Meister.

„Wir haben hier all die Jahre zusammengelebt. Wir sind eine Familie“, sagt Wolfgang Heinze. Er und seine Frau sind überzeugt, den Betrieb in die richtigen Hände gelegt zu haben. 2005 hatten er und Angela Heinze die Tierpension eröffnet. 2010 wurde der Eselhof gebaut.

Maika Bühler und Franziska Ferger hoffen, dass der Hof bald wieder öffnen kann und beide richtig einsteigen können in ihre neue Aufgabe. „Wir sprechen uns Mut zu. Wir halten zusammen.“

Von Robert Niemeyer