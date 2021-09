Essen auf Rädern: Deshalb steht es darum schlecht in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Dass Ribnitz-Damgarten im Durchschnittsalter ihrer Bewohner eher höheren Semesters ist, ist weitläufig bekannt. Entsprechende Ansprüche gibt es in der Bevölkerung an die Infrastruktur und die Nahversorgung. Nun tut sich ein Problem auf: Am Wochenende rollt offenbar kein Essen mehr über die Straßen der Stadt.

Darauf wies Kerstin Vincent aus Damgarten in der Sitzung der Ribnitz-Damgartener Stadtvertreter im August in der Einwohnerfragestunde hin. Sie erinnerte daran, dass die Awo 2020 Essen auf Räder am Sonnabend und Sonntag eingestellt habe. Für die Seniorinnen und Senioren, die diesen Service in Anspruch genommen hatten, war das ein Problem.

Denn nicht alle älteren Menschen hätten Angehörige, die sie am Wochenende mit Mittagessen versorgen können, sagte Kerstin Vincent. Und viele Ältere hätten auch nicht mehr die Kraft, selbst zu kochen. Die Damgartnerin richtete an die Stadtvertreter und die Verwaltung die Bitte, sich mit dem Problem zu befassen.

„Wir möchten etwas für älter werdende Bevölkerung tun“

Der Stadtvertreter und Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Jugend und Kultur Tino Leipold dankte Kerstin Vincent für diesen Hinweis. „Wir können zwar nicht Einfluss auf einzelne Essenanbieter nehmen, aber wir können die Kontakte, die die Verwaltung zu Essenanbietern hat, nutzen“, sagte er weiter. Und im Übrigen habe die Stadt auch die eine oder andere Einflussmöglichkeit bei der Auftragsvergabe.

Dass das Thema ein brennendes sei, sei der Verwaltung bewusst, machte Silke Kunz, Leiterin des Amtes für Bildung, Tourismus und Kultur in Ribnitz-Damgarten in der Stadtvertretersitzung deutlich. Mittlerweile ist die Stadtverwaltung tätig geworden und hat schon einmal angefragt, ob und wer überhaupt bereit wäre, am Sonnabend und Sonntag die Essensversorgung zu übernehmen.

Diese Abfrage sei zwar formal nicht Aufgabe der Politik oder der Stadtverwaltung, sagt Tino Leipold. „Im Sinne der Daseinsvorsorge möchten wir aber etwas für unsere immer älter werdende Bevölkerung tun“, begründete Leipold den Auftrag an die Verwaltung, die Abfrage unter den Essensanbietern zu starten. Das Ergebnis ist gleichwohl ernüchternd.

Keine Kapazitäten am Wochenende vorhanden

Offenbar gibt es derzeit keinerlei Kapazitäten, um am Wochenende (weitere) Senioren mit Essen zu versorgen. Laut Stefanie Kleinfeldt, eigentlich im Rathaus Sachbearbeiterin für Schulverwaltung, versorge lediglich die Recknitz-Küche aus Marlow am Wochenende Menschen mit warmen Essen. Die Aufnahme von Neukunden sei allerdings nicht möglich. Es könnten laut Kleinfeldt nur die Bestandskunden bedient werden.

Andere Versorger wie die Arbeiterwohlfahrt (Awo), der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), das Christliche Jugenddorfwerk (CJD), Hanse-Menü Rostock oder IB Küchenbetrieb aus Groß Lüdershagen sehen offenbar keine Möglichkeit für eine Versorgung am Wochenende. Die Gründe laut Stefanie Kleinfeldt: Es fehle an räumlichen Kapazitäten, aufgrund der Corona-Pandemie habe sich die Personalsituation enorm verschärft, die Warmhalteketten könnten nicht gewährleistet werden.

Auch eine weitergehende Recherche ergab, dass Versorger nicht am Wochenende kochen können. Unter anderem wurden laut Kleinfeldt das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Volkssolidarität oder auch die Kantine Ribnitz am Toom-Baumarkt abgefragt. Ein weiterer Grund war hier außerdem, dass das vorhandene Personal am Wochenende nicht eingesetzt werden könne, weil es von Montag bis Freitag gebraucht werde.

Versorgung von Schülern wichtiger?

Angefragt wurde auch die Firma Pieper Catering. Bekanntlich hat das Dettmannsdorfer Unternehmen vor Kurzem die Essensversorgung in Ribnitz-Damgartener Schulen übernommen. Dafür wird mittlerweile auch wieder in der Küche der Kantine am Bleicherberg gekocht. „Pieper hat viele Anfragen aus vielen verschiedenen Bereichen, wird aber in absehbarer Zeit kein Anbieter für Essen auf Rädern sein können“, sagte Silke Kunz.

Der Grund: Die Prioritäten des Unternehmens liegen zunächst einmal auf der Sicherstellung der Versorgung der Schüler in der Bernsteinstadt. Das funktioniere bereits sehr gut. Zum kommenden Schuljahr kommen jedoch weitere Herausforderungen auf den Betrieb zu. Dann nämlich zieht die Grundschule der Bernsteinschule in ihren Neubau in Ribnitz-West. Dort sollen die Kinder dann versorgt werden. Zu rechnen sei hier mit einer deutlichen Steigerung der essenden Kinder.

Bisher ist unklar, wie groß der Bedarf eigentlich ist

Eine weitere Idee war während der Vorstellung der Abfrageergebnisse quasi Gast beim Sozialausschuss. Torsten Hübner hatte die Arbeit des im Dezember 2020 gegründeten Vereins „Nimm dir Zeit“ vorgestellt. Der Verein betreut ehrenamtlich Senioren, bringt unter anderem auch Essen vorbei. Zwei Rentner werden am Wochenende wortwörtlich bekocht. Die Vereinsmitglieder bringen laut Hübner von zu Hause Essen vorbei.

Verwaltung und Politik wollen mit dem Verein im Gespräch bleiben. Eine Idee sei auch eine Kooperation, vielleicht auch in Projektform und Verbindung mit anderen Vereinen wie dem Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung (VFAQ). Konkrete Gespräche seien dazu aber noch nicht geführt worden.

Noch unklar ist außerdem, wie groß der Bedarf an einer Essensversorgung am Wochenende überhaupt ist. Belastbare Zahlen gibt es nicht. Die Stadtverwaltung hat sich jedoch bereiterklärt, den Bedarf zu ermitteln. Wer den Wunsch nach Essen auf Rädern am Sonnabend und Sonntag hat, kann sich bei Stefanie Kleinfeldt unter Telefon 03821/8650-126 melden.

Von Robert Niemeyer/Edwin Sternkiker