Essenzuschuss in Ribnitz-Damgarten: Finanzausschuss folgt Verwaltungsvorschlag

Ribnitz-Damgarten

Auch der Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten hat sich für die Kürzung des Essenszuschusses in der Bernsteinstadt ausgesprochen. Nachdem bereits der Bildungsausschuss am Dienstag den Vorschlag der Verwaltung befürwortete, stimmten die Finanzausschussmitglieder diesem zu. Bislang werden Krippen- und Kitakinder sowie Kinder in Betreuung einer Tagespflege mit 50 Cent pro Mittagsmahlzeit unterstützt. Ab 1. Januar 2022 subventioniert die Stadt jede Portion hier mit 30 Cent.

Zuschüsse vereinheitlicht

Hintergrund ist, dass die Essenszuschüsse vereinheitlicht werden sollen. Schulkinder werden pro Portion bereits mit 30 Cent unterstützt. Grund für die Kürzung bei den Kita-, Krippen- und Tagespflegekindern ist die Entlastung der Eltern durch die beitragsfreie Kita. Seit 1. Januar 2020 müssen Eltern für Krippen-, Kita- und Hortplätze keine Beiträge mehr zahlen. Durchschnittlich werden die Eltern aufgrund der Kürzung laut Verwaltung um monatlich etwa 3,40 Euro zusätzlich belastet.

Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth nahm während der Sitzung des Finanzausschusses Bezug auf eine Sitzung des Gremiums in der Vergangenheit. Im Herbst 2019, noch vor der Bürgermeisterwahl, hatte die Verwaltung mit derselben Begründung die komplette Streichung des Essenszuschusses vorgeschlagen. Der Finanzausschuss hatte die Vorlage mit Bitte um Konkretisierung zurückgestellt. „Den Zuschuss ganz abzuschaffen, wäre nicht das richtige Signal“, so Huth angesichts eines neuen Essensanbieters, mit dem die Qualität des Essens steige, aber auch der Preis.

Schon der Ausschussvorsitzende des Finanzausschusses, Frank Kasch, hatte angemerkt, dass es keine sachlichen Gründe für eine Differenz zwischen der Unterstützung der Schüler und der Kitakinder gebe. Sozial schwache Familien, denen die Kürzung um 20 Cent wehtut, können über das Bildungs- und Teilhabepaket beim Landkreis finanzielle Unterstützung bekommen.

17 000 Euro gespart

Etwa 63 000 Euro hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren für die Essenszuschüsse ausgezahlt. Ribnitz-Damgarten ist die einzige Kommune in Mecklenburg-Vorpommern, die das Schulessen subventioniert. Ziel ist, Kinder zum Mittagessen in der Schule zu motivieren.

Das soll auch weiterhin getan werden. Deshalb soll das eingesparte Geld – etwa 17 000 Euro – auch nicht im Haushalt versickern. Die Summe soll in die Essensversorgung fließen, und zwar in die Verbesserung des Essenumfeldes. So könne die Kantine am Bleicherberg angenehmer gestaltet werden. Auch die Mensa der neuen Grundschule der Bernsteinschule müsse ausgestattet werden.

Mit Blick auf die Essensversorgung am Bleicherberg, in der mittlerweile das Schulessen wieder frisch vor Ort gekocht wird, soll im kommenden Jahr auch wieder der Kantinenbetrieb starten. Derzeit werden dort die Schüler von zwei Grundschulen – Bauermeister-Grundschule und Mühlenberg-Schule – versorgt. Mit dem Umzug der Kinder vom Mühlenberg in die neue Grundschule in der Demmler-Straße würden Kapazitäten frei, dort auch für Nichtschüler wieder einen Mittagstisch anzubieten. Die neue Grundschule soll ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 genutzt werden.

Von Robert Niemeyer