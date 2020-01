Europa-Radweg soll über Borner Campingplatz führen

Born

Eine manchmal gefundene Übereinkunft kann in Born auch schnell wieder über den Haufen geworfen werden. Jüngstes Beispiel ist der geplante Lückenschluss im Verlauf des europäischen Fernradweges über den Campingplatz in Born. Einmütig hatten die Mitglieder des Tourismusausschusses der Borner Gemeindevertretung den Lückenschluss über das Gelände des Regenbogen-Camps am Bodden favorisiert, doch die Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born spricht auf ihrem Facebook-Profil von einer Fehlentwicklung.

Demnach sollte der Radweg ursprünglich im Rahmen der Flurneuordnung über den Campingplatz gebaut und finanziert werden. Die Regenbogen AG als Betreiberin habe sich mit Unterstützung von Bürgermeister Gerd Scharmberg dagegen gesträubt. „Notgedrungen musste die vorgesehene Trasse dann nördlich am Campingplatz vorbeigeführt werden“, heißt es seitens der Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born. Die Auftragsvergabe sei erfolgt, mit dem Bau des Weges werde in Kürze begonnen. „Jetzt will die Regenbogen AG doch einen Weg über den Campingplatz und der Steuerzahler muss jetzt die Kosten tragen.“ Seitens der Wählergemeinschaft heißt es, die Kommune spendiere den Weg über den Campingplatz. Es seien bereits Planungskosten in Höhe von rund 20 000 Euro eingestellt.

Wegeführung über Campingplatz unstrittig

Innerhalb des Tourismusausschusses war die Wegeführung über den Campingplatz unstrittig. Der Bürgermeister, der bei der Campingplatzbetreiberin mit Sitz in Kiel seine Brötchen verdient, betonte, dass die Wegeführung auf dem Campingplatz in Born öffentlich sein müsse. Die Verkehrssicherungspflicht sei auf die Regenbogen AG übertragen worden.

Der Weg nördlich des Campingplatzes entsteht laut Gerd Scharmberg im Zusammenhang mit der Flurneuordnung. Es handele sich um einen landwirtschaftlichen Weg zur Erschließung von Flächen und von vorneherein nicht um einen förderfähigen Radweg.

Weg existiert seit 1960

Die Wegeführung über das Campingplatzgelände „gefällt mir weitaus besser“, sagte Mandy Krüger-Falk ( Wählergemeinschaft Bürger für Born). Die Wegeführung um den Campingplatz herum sei für sie keine Alternative, müssten die Radler doch vom regulären Radweg abweichen. Sie plädierte dafür, den vorhandenen Weg über den Campingplatz ordentlich auszubauen.

Als ideal bezeichnete Holger Becker (Bürger für Born) den Weg über den Campingplatz. Den gebe es im Übrigen schon seit 1960. Auch Marc Fiege, Geschäftsführer des Gut Darß und als sachkundiger Einwohner im Tourismusausschuss tätig, unterstrich, den Weg über den Campingplatz lieber schön zu machen.

Radverkehr nimmt zu

Auf zunehmenden Radverkehr machte die Ausschussvorsitzende Antje Hückstädt ( Wählergemeinschaft Borner Alternative) aufmerksam. Sie gab zu bedenken, dass sich die Radfahrer auf dem Campingplatzareal möglicherweise als Eindringlinge fühlen könnten. So jedenfalls erginge es ihr persönlich, wenn sie über das Gelände fahre.

Alle Mitglieder des Gremiums favorisierten nach kurzer Diskussion den Lückenschluss des Radweges mit einer Wegeführung über den Campingplatz. Nicht befürwortet wurde der Vorschlag aus der Verwaltung, das Areal zum umfahren.

Weg schon lange öffentlich

Im Nachhinein widersprach der Bürgermeister den online gemachten Vorwürfen der Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born. Es habe kein einziges Mal ein Nein der Regenbogen AG zu einem Radweg über das Campingplatzgelände gegeben. Die Wege waren auch schon öffentlich, bevor das Unternehmen den zuvor als Familienbetrieb geführten Platz übernommen habe. Seitens der Regenbogen AG werde den Radfahrern sogar die kostenfreie Nutzung der Sanitäreinrichtungen gestattet. Geld sei eingestellt worden, weil von Anliegern keine Straßenausbaubeiträge erhoben werden dürften.

Von Timo Richter