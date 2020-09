Dettmannsdorf-Kölzow

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 10 der Evangelischen Schule Dettmannsdorf nahmen in der vorigen Woche an der Auftaktveranstaltung des Demokratieprojektes „Warm Up!“ der Mecklenburger „AnStiftung“ teil. Seit 2013 gehen die Referenten an Schulen in ganz Mecklenburg-Vorpommern, um mit den Schülerinnen und Schülern über die Gefahren von Diskriminierung, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit ins Gespräch zu kommen, erläutert Projektmanager Mattes Heyde. Ziel sei es, ohne erhobenen Zeigefinger Demokratiebewusstsein zu stärken und demokratische Werte zu fördern. Dabei setze man auf eine Mischung aus Informationen und Spaß. Das Projekt sei keine „Eintagsfliege“, sondern laufe insgesamt über drei Jahre, so Heyde.

Schüler versetzten sich gedanklich auf eine Insel

Jeweils zwei Referenten, Studierende der Universität Rostock, arbeiteten an den beiden Tagen der Auftaktveranstaltung jeweils fünf Zeitstunden mit einer Klasse zusammen. In der 8a der Dettmannsdorfer Schule waren das die Lehramtsstudenten Nele Waasmann und René Röbke. Sie befassten sich unter anderem mit der Frage, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen könnte. Dazu versetzten sich die Schüler zum Beispiel gedanklich auf eine Insel. Wie lässt sich hier ein friedliches, gleichberechtigtes Miteinander organisieren? Die Schülerinnen und Schüler merkten sehr schnell, dass das gar nicht so einfach ist. Und wie geht eine WG mit einem jungen Mann um, der als Homosexueller in die WG einziehen möchte?

Die Schülerinnen und Schüler seien mit einem großen Einfühlungsvermögen in die Rollenspiele gegangen, beobachtete Schulsozialarbeiterin Martina Hallier. „Im szenischen Spiel erfahren sie sehr viel über sich, ihre Mitschüler und über Lebenswelten anderer Menschen.“ Dies alles betreffe zum einen die emotionale Ebene. Sie freue sich aber auch darüber, dass den Schülern im Rahmen der Workshops auf lockere Art und Weise sehr viel Wissen vermittelt wurde. „Das ist umso wichtiger, weil Nichtwissen Platz für Vorurteile schafft“, so Martina Hallier.

Aufgeschlossene und entspannte Atmosphäre

Die Arbeit mit der Klasse 8a laufe sehr gut, die Schülerinnen und Schüler seien sehr aufgeschlossen, es herrsche eine entspannte Atmosphäre, freuten sich auch Nele Waasmann und René Röbke. Projektmanager Mattes Heyde verweist darauf, dass es zum Prinzip des Projektes gehöre, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer während der Workshops nicht im jeweiligen Klassenraum aufhalten. Bleiben sie damit ahnungslos über das, was hinter der Schultür passiert? Heyde lacht. „Nein, natürlich nicht, denn am Ende stellen die Schülerinnen und Schüler ihnen die Ergebnisse der Workshops vor.“

An dem Demokratie-Projekt „Warm Up“ nehmen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 10 teil, hier eine Aufnahme von Neuntklässlern der Evangelischen Schule Dettmannsdorf. Quelle: privat

Ein fester Plan, welche weiteren Workshops in den kommenden drei Jahren angeboten werden, existiert übrigens nicht. „Wir haben zwar Kernangebote, aber da die Situation an den Schulen durchaus sehr verschieden sein kann, gehen wir individuell auf deren Wünsche ein“, erklärte Mattes Heyde. Die Spannweite der Angebote sei breit und reiche von Musikworkshops, Filmkursen, Theaterinszenierungen, Exkursionen zu Gedenkstätten und einem Gespräch mit einem Aussteiger aus der Neonazi-Szene bis hin zu Anti-Cybermobbing-Webinare und Handicap-Sport. „Gemeinsam mit den Schulen überlegen wir, welches Angebot für die jeweiligen Klassen sinnvoll ist“, sagte Mattes Heyde.

„Seit 2016 arbeiten wir mit Professor Wolfgang Sucharowski, der an den Universitäten München und Rostock tätig ist, zusammen“, berichtet Heyde weiter. „Mit seiner Hilfe soll auf Grundlage von Berichtsbögen herausgefunden werden, was inhaltlich und didaktisch gut funktioniert und wo noch an bestimmten Stellschrauben gedreht werden muss.“ So habe man im Ergebnis dieser Zusammenarbeit Theater-Pädagogen und Musikpädagogen in das Projekt hineingenommen, so Heyde abschließend.

Von Edwin Sternkiker