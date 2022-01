Events in Ribnitz-Damgarten: 2022 wieder alles normal?

Ribnitz-Damgarten

Die Corona-Pandemie beschäftigt die Welt mittlerweile im dritten Jahr. Der Wunsch nach der Normalität der Zeit vor Corona ist fast genauso alt. Ein Charakteristikum dieser Zeit sind sicherlich größere Veranstaltungen, die von vielen Menschen schmerzlich vermisst werden. Ausgefallene Volksfeste, abgesagte Konzerte und Festivals: Die große Feierei kam in den vergangenen zwei Jahren etwas zu kurz, trotz kreativer Alternativen. Wie sieht es dieses Jahr aus?

Ein Blick in den Veranstaltungskalender Ribnitz-Damgartens verrät: Die Bernsteinstadt hat einiges vor. Frühlingsfest, Hafenfest, Folklorefest, Ostblocktreffen, Tonnenabschlagen und vieles mehr sind im Veranstaltungskalender zu finden. Wir haben einmal die Highlights genommen und geschaut, wie wahrscheinlich es ist, dass sie stattfinden.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frühlingsfest: Ausfall nicht eingeplant

Frühlingsfest im Ribnitzer Hafen: Das Frühlingsfest im Ribnitzer Hafen ist das erste große Highlight im Veranstaltungsjahr. Mehrere Tage wird mit Fahrgeschäften, Spiel- und Spaßbuden und Konzerten gefeiert. Dazu der Tanz in den Mai. Angesetzt ist das Frühlingsfest in diesem Jahr vom 28. April bis zum 1. Mai. „Wir beginnen jetzt, das Frühlingsfest zu planen“, sagt Diana Brusch, Sachgebietsleitung Kultur und Jugend in der Stadtverwaltung. Mit einer Absage rechnet die Stadt nicht. Die Hoffnung liegt darauf, dass sich die Pandemie ins Frühjahr bzw. in den Sommer hinein in eine Endemie verwandelt. Im Zweifel könne das Frühlingsfest verschoben werden. Auch verschiedene Varianten unter Auflagen seien umsetzbar. „Wir haben damit ja mittlerweile Übung“, so Brusch.

Ostblocktreffen: Planung mit Auflagen

Das Ostblock-Treffen findet auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Pütnitz statt. Quelle: Frank Söllner

Ostblocktreffen: Das Internationale Ostblocktreffen des Technikvereins Pütnitz findet vom 1. bis 3. Juli statt. Der Technikverein hat mit dem Pfingsttreffen (4./5. Juni) und dem Maritimen Fahrzeugtreffen (21. August) noch zwei weitere größere Veranstaltungen im Terminkalender. Frank Müller-Meinke, Vorsitzender des Technikvereins, geht davon aus, dass es auf Veranstaltungsebene spätestens ab Mai wieder Lockerungen geben wird. Mit der Normalität aus Vor-Corona-Zeiten rechnet er allerdings in diesem Jahr nicht. „Ich bin mir sicher, dass es Auflagen geben wird. So bereiten wir uns auch vor“, sagt Müller-Meinke. Die Vorgespräche mit den Behörden laufen. Auch müssen in diesem Jahr die ersten Arbeiten zum Bernsteinresort mit in die Planung einbezogen werden. Die Kampfmittelberäumung soll in diesem Jahr starten.

Folkloretanzfest: Eher nicht

Hinter dem Folkloretanzfest in Ribnitz stehen noch große Fragezeichen. Quelle: Siegfried Bergander

Folkloretanzfest: Das Internationale Folkloretanzfest auf dem Ribnitzer Marktplatz soll vom 5. bis 10. Juli stattfinden. Laut Holger Hurtig, Chef des Mecklenburg-Pommeraner Folklore-Ensembles Richard Wossidlo, wird das Folkloretanzfest eher nicht stattfinden. Die Finanzierung sei zwar für das Festival an sich geklärt, nicht aber, wer mögliche zusätzliche Kosten übernimmt, falls sich Mitglieder der ausländischen Gruppen mit dem Coronavirus anstecken. Wie Unterkunft und Verpflegung im Quarantänefall und die Rückkehr ins Heimatland bezahlt werden, werde derzeit mit dem Land und den entsprechenden Förderstellen geklärt. Ein zweites Problem: Die Ausschreibung, auf die sich internationale Tanzgruppen bewerben können, müssen nach aktueller Regelung, also 2G-plus-Regelung, erfolgen, unabhängig davon, was möglicherweise im Sommer gilt. Die Bedingung könnten einige der ausländischen Tanzgruppen nicht erfüllen. „Wir möchten ein vernünftiges, kein halbherziges Festival auf die Beine stellen“, sagt Holger Hurtig.

Sommerfest in Damgarten: Aufwand und Nutzen abwägen

Findet das Badewannenrennen endlich wieder statt? Quelle: Edwin Sternkiker

Sommerfest in Damgarten: Das Sommerfest in Damgarten ist am 6. August terminiert. Berühmt geworden ist die Veranstaltungen vor allem durch das Badewannenrennen im Damgartener Hafenbecken. „Wir bereiten uns darauf vor“, sagt Dirk Scholwin vom organisierenden Förderverein der Feuerwehr. Wie konkret die Vorbereitungen werden, ist dabei die große Frage. Zuletzt wurde das Sommerfest zweimal abgesagt. „Die Planung ist für uns schwer. Wir versuchen, kreativ zu sein“, sagt Scholwin. Doch eine Corona-Variante sorgt für mehr Aufwand und damit für höhere Kosten. Der Verein versucht mit dem Fest allerdings Einnahmen zu generieren, um die Feuerwehr in Damgarten zu unterstützen. Ein Verlust hilft also niemandem wirklich. „Das müssen wir abwägen“, so Scholwin. Er sagt. „Wir zögern unsere Entscheidung so lange raus, wie man das Fest noch umsetzen kann, aber wir entscheiden rechtzeitig genug, um es vernünftig vorbereiten zu können.“

Musik offen: Eine Erfindung der Pandemie

Musik offen: Im vergangenen Jahr kam die Veranstaltungsreihe Musik offen besonders gut an. An verschiedenen Orten gab es eine Woche lang Livekonzerte in besonderer Atmosphäre. Vom 11. bis 14. August ist die Reihe in diesem Jahr geplant. „Das ist eine neue Veranstaltung, die gut funktioniert hat“, sagt Brusch. Ohnehin als Corona-Alternative zu den Volksfesten etabliert können hier Abstände und Hygieneregeln ohne Probleme eingehalten werden. Musik offen ist als Alternative zum Bernsteinfest entworfen worden. Das Bernsteinfest sollte in diesem Jahr dennoch stattfinden. Noch fehlt aber das Geld dafür.

Hafenfest Ribnitz: Planung beginnt im Januar

Das Hafenfest mit Fahrgeschäften in Ribnitz Quelle: Timo Richter

Hafenfest Ribnitz: Vom 19. bis 21. August soll das Hafenfest in Ribnitz stattfinden. Ähnlich wie beim Frühlingsfest ist die Stadtverwaltung auch beim Hafenfest zuversichtlich, zumal dieses Volksfest mitten im Sommer liegt. Auch für das Hafenfest beginnen die Planungen im Januar. Die Hoffnung auch hier: Ein normales Hafenfest. „Aber wir können auch reagieren“, sagt Diana Brusch.

Pangea-Festival: Normales Festival geplant

Das Pangea-Festival wird normal geplant. Quelle: Lea-Marie Kenzler

Pangea-Festival: Das Pangea-Festival auf Pütnitz fand im vergangenen Jahr als Corona-Pilot-Projekt statt. In diesem Jahr soll das Festival vom 25. bis 28. August stattfinden. „Wir bereiten uns auf ein normales Festival vor“, sagt Pangea-Veranstalter Hans Jensen auf Anfrage. In der Schublade liegt das Corona-Konzept des vergangenen Jahres inklusive Verbesserungen. „Wir fahren zweigleisig, gehen aber davon aus, dass wir ab Mai Normalität haben“, so Jensen. Die Einschätzungen der Experten und der Blick ins Ausland, etwa in die USA, stimme zuversichtlich. In den Vereinigten Staaten sei die Veranstaltungswirtschaft bereits wieder auf 80 Prozent hochgefahren, so Jensen. Die Early-Bird-Tickets für das Pangea-Festival seien bereits ausverkauft. Das Booking der Künstler läuft auf Hochtouren. Sobald klar ist, welche Festival-Variante umgesetzt wird, soll die nächste Stufe des Ticketverkaufs starten.

Einkaufsnacht und Weihnachtsmarkt: Zu früh für eine Prognose

Rocken und Shoppen: Am 3. September findet die lange Einkaufsnacht in Ribnitz statt. Der Innenstadtverein werde sich ab März mit den Vorbereitungen beschäftigen. Die Konzepte liegen laut René Berlin in der Schublade. Es sei jedoch noch zu früh, um Konkretes festzulegen.

Weihnachtsmarkt: Vom 2. bis 4. Dezember ist der Weihnachtsmarkt im Kloster in Ribnitz angesetzt. Hier gilt dasselbe wie für die Einkaufsnacht: Für Konkretes ist es noch zu früh. Im vergangenen Jahr fiel der Weihnachtsmarkt aufgrund der Corona-Lage aus. Er sollte erstmals mit neuem Konzept stattfinden.

Weitere Veranstaltungstermine Diese Veranstaltungen sind noch geplant: 1. Juni: Kinderfest auf der Klosterwiese; 4. bis 5. Juni: Pütnitzer Pfingsttreffen; 10. Juni: Sportfest „100 Prozent Sport“ in Ribnitz; 11. Juni: Schützenfest des Schützenvereins „Ribnitzer Greif“; 11. und 12. Juni: Tonnenabschlagen in Langendamm; 15. Juni: Eröffnung des Ribnitzer Orgelsommers in der St. Marien-Kirche; 30. Juni: Konzert der Reihe Naturklänge im Freilichtmuseum; 1. bis 3. Juli: Damgartener Armbrustschießen; 16. und 17. Juli: Swing Breeze am Ribnitzer Hafen; 31. Juli: Tonnenabschlagen Klockenhagen; 28. August: Konzert der Festspiele MV in der Klosterkirche in Ribnitz; 21. August: Maritimes Fahrzeugtreffen Pütnitz; 10. September: Drachenfest auf den Pütnitzer Wiesen; 6. November: Hubertusmarkt in Damgarten. Noch ungeplant bzw. ohne Termin sind das Bernsteinfest sowie das Familienfest im Wohngebiet West. Letzteres soll laut Stadtverwaltung auf jeden Fall stattfinden. Die Radtour um den Saaler Bodden wird nicht mehr stattfinden.

Von Robert Niemeyer